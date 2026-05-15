Протестные настроения в России выросли до максимума за последние почти два года: что показал опрос

В России резко вырос уровень протестных настроений на фоне ухудшения социально-экономической ситуации. Уже 20% граждан допускают возможность массовых протестов из-за падения уровня жизни, еще 14% недовольны по политическим причинам.

Такие показатели стали самыми высокими с июля 2024 года и свидетельствуют об усилении внутреннего напряжения в РФ. Об этом сообщает "Агентство.Новости", ссылаясь на результаты опроса "Левада-Центра" в конце апреля 2026 года.

"20% россиян считают возможными массовые выступления против падения уровня жизни, 14% – протест с политическими требованиями. Это максимум с июля 2024 года", – говорится в сообщении.

Что известно

По сравнению с ноябрем 2025 года на территории страны-агрессора выросла доля тех, кто допускает возможность протестов, в частности, экономические выступления теперь считают вероятными 20% респондентов, а политические – 14%.

Также до 12% увеличилось количество тех, кто заявляет о готовности лично присоединиться к политическим акциям, тогда как готовность участвовать в экономических протестах несколько снизилась до 16%.

Самые высокие показатели протестного потенциала фиксировались в июле 2024 года, когда 21% опрошенных допускали массовые выступления из-за падения уровня жизни, а 15% – политические протесты.

В феврале 2022 года эти показатели достигали 29% в целом, а в январе 2021-го, на фоне массовых акций, связанных с возвращением ныне погибшего оппозиционера Алексея Навального, 43% респондентов считали возможными экономические протесты, а 45% – политические.

"На этот раз рост протестных настроений происходит на фоне падения рейтингов власти, которое фиксирует как независимый "Левада-Центр", так и государственный ВЦИОМ и ФОМ, работающий с Кремлем", – отмечается в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, рейтинг главы Кремля Владимира Путина продолжает снижаться седьмую неделю подряд. Уровень одобрения его деятельности упал на 1,1 п.п. и достиг 65,6%. По приведенным данным близкого к Кремлю Всероссийского центра изучения общественного мнения, уровень доверия к диктатору упал на 1 п.п., достигнув 71%.

