Москву накрыло ураганом и побило градом с шипами: один из аэропортов остановил работу. Фото и видео

Под вечер в воскресенье, 8 июня, в Москву пожаловала непогода. Город накрыло ураганом и побило градом с шипами. Один из аэропортов остановил работу. По словам очевидцев, во "Внуково" образовался настоящий водопад.

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Об этом сообщают российские СМИ и местные Telegram-каналы. Отмечается, что в результате непогоды много улиц в Москве затопило и транспорт проезжает с трудом.

"Москву накрыл настоящий ураган, сопровождающийся гигантским градом, шквальным ветром и потопами. Также от ливня пострадали некоторые станции метро и аэропорт Внуково. Рейсы задерживают и переносят из-за непогоды", – говорится в сообщении СМИ.

Также сообщается, что огромный град в виде шипов прошелся и по Подмосковью. Кадрами делятся в соцсетях.

Кроме того, град размером с куриное яйцо также обрушился на Брянскую и Кемеровскую области.

Также сообщается, что авто провалилось в яму после ливня в Мытищах, а на Пролетарском проспекте в Москве человека затянуло в сточные трубы. По словам местных жителей, "ливневки" не справляются с обильными осадками.

Напомним, что 8 июня, стало известно о том, что отец американского бизнесмена и миллиардера Илона Маска Эррол Маск приехал в Москву. Он примет участие в форуме, который организовал российский пропагандист и идеолог "русского мира" Александр Дугин.

Кроме того, в России ночью 8 июня пожаловались на атаку "украинских" беспилотников на Москву. На фоне взрывов и пожаров в других областях там утверждают, что над столичным регионом "дроны были сбиты".

Как сообщал OBOZ.UA, в сеть попали спутниковые фото территории завода по производству дронов "Кронштадт" в городе Дубна Московской области РФ. Судя по ним, в результате атаки беспилотников утром 28 мая там зафиксировано более восьми попаданий.

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