Московский НПЗ полностью приостановил переработку нефти после украинской атаки — Reuters

Московский нефтеперерабатывающий завод, принадлежащий "Газпром нефти", полностью прекратил переработку сырой нефти после пожаров, возникших на основных установках предприятия в результате атаки украинских дронов 20 сентября.

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Об этом Reuters сообщили три отраслевых источника. По их словам, обе основные установки первичной переработки нефти загорелись после падения беспилотников на территории завода.

Мэр Москвы Сергей Собянин утром 20 сентября заявил в Telegram, что в результате атаки дронов был поврежден промышленный объект на территории НПЗ.

Источники Reuters отметили, что восстановление поврежденных установок и запуск предприятия могут занять несколько недель. "Газпром нефть" на запрос Reuters о ситуации на предприятии сразу не ответила.

После атаки топливо, произведенное Московским НПЗ, не выставлялось на продажу на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже с 21 сентября.

Мощности предприятия

Московский НПЗ имеет две основные установки первичной переработки сырой нефти. Установка АВТ-6 может перерабатывать 21,4 тыс. тонн нефти в сутки, что составляет 53% от общей мощности завода.

Мощность комбинированной установки переработки EURO+ составляет 18,8 тыс. тонн в сутки, или 47% от общей мощности предприятия.

По данным источников Reuters, в 2024 году Московский НПЗ переработал 11,6 млн тонн сырой нефти, или около 230 тыс. баррелей в сутки. За этот период завод произвел 2,9 млн тонн бензина, 3,2 млн тонн дизельного топлива и 1,3 млн тонн битума.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью 20 сентября Московская область РФ подверглась массированной атаке дронов. В результате атаки вспыхнул мощный пожар на складском комплексе в населенном пункте Софино. Также сообщается о поражении НПЗ в Канопне и ударе по ТЭЦ в Люберцах.

Кроме того, OBOZ.UA писал, что после атаки на территории предприятия возник масштабный пожар, а, по предварительным данным, поражение могло произойти в районе установки ЭЛОУ-АВТ-6. Московский НПЗ является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России и играет важную роль в обеспечении топливом Москвы и Московской области.

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