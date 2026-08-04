Массовые атаки на НПЗ и танкеры обрушили переработку нефти в РФ до минимума за 20 лет

Масштабная кампания ударов по российскому топливно-энергетическому комплексу привела к серьезным сбоям в переработке нефти и экспорте топлива из портов Черного моря. Под ударом оказались как крупнейшие НПЗ страны, так и логистические артерии.

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В прошлом месяце ключевые российские нефтеперерабатывающие заводы, нефтяные танкеры, а также морская и трубопроводная инфраструктура подверглись как минимум 30 атакам. Об этом сообщает Bloomberg.

Смена тактики ударов

В первой половине июля удары были сосредоточены на НПЗ. В число целей попал даже Омский НПЗ, находящийся более чем в 2500 км от границы. Во второй половине месяца украинские силы сместили акцент на танкерный флот в Черном и Азовском морях. Всего военные власти Украины заявили о 125 атаках на связанные с РФ суда, включая 90 танкеров.

В самом конце месяца и в первые дни августа возобновились интенсивные налеты на перерабатывающие мощности. За последние дни июля были атакованы 3 крупных предприятия, и еще 4 в начале августа.

Эксперты предупреждают, что будущее российской нефтепереработки и экспорта зависит от количества беспилотников в распоряжении Украины. Усилия России по усилению ПВО могут сократить число достигнувших цели БПЛА, но не обеспечат им полную защиту.

Падение переработки и паралич южных портов

Результаты ударов ощутимо повлияли на экономические показатели и логистику. Из-за повреждений НПЗ объемы переработки сырой нефти упали до многолетних минимумов. По оценкам EA Analytics, средний показатель в июле составил 3,6 млн баррелей в сутки, что примерно на треть ниже сезонной нормы и соответствует уровням майских показателей 2002 года.

За неделю до 26 июля в Новороссийске, через который идет около 20% морского экспорта нефти РФ, отгрузились всего 4 танкера против 8 в предыдущие недели.

Чтобы избежать нехватки топлива внутри страны на фоне сокращения переработки, Москва была вынуждена продлить запрет на экспорт дизельного топлива и бензина.

Риски для экспортных альтернатив

В ответ на удары по топливной инфраструктуре и танкерам министерство обороны РФ объявило Черное море небезопасным для судоходства. Эксперты отмечают, что быстро перенаправить все выпавшие объемы нефти из Черного моря в балтийские порты не получится.

По словам Хорха Леона, старшего вице-президента Rystad Energy, резервных мощностей трубопроводов и танкеров на Балтике едва ли хватит для поглощения такого объема, к тому же балтийская инфраструктура также остается уязвимой для атак.

Напомним, 2 августа Саратовскую область атаковали дроны. В столице региона раздавались взрывы: поражен Саратовский НПЗ, также сообщалось об атаке на Энгельс: там, по предварительным данным, был нанесен удар по военной авиабазе.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как единственный нефтеперерабатывающий завод Грузии "Кулеви" больше не будет работать с российской нефтью. Пресс-служба также сообщила, что в первой половине 2026 года НПЗ переработал более 650 тыс. тонн сырой нефти.

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