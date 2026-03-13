'Лучше бы нам квартиры дали, чем воевали': россиянка пожаловалась на 'страдания' из-за жизни в бараках без канализации. Видео

Жительница российского Новосибирска пожаловалась на условия, в которых она с соседями живет в бараке прямо в центре города. При этом заметила, что власть вместо того, чтобы воевать и тратить огромные суммы на войну, лучше бы позаботилась о своих гражданах.

Видео почти непригодного для проживания дома россиянка выложила в одном из российских пабликов. На нем она показала, как люди пытаются выжить в антисанитарных условиях без каких-либо признаков цивилизации.

В каких условиях живут жители барака в России

На видео жительница Новосибирска показывает, как она живет: в их бараке в центре города, где восемь квартир, нет канализации, из-за чего разводятся мухи и крысы, сам дом от старости сгнил, перекосился, фундамент просел, двери пропускают холод. В стенах дыры, поэтому отапливать дом бесполезно. Внутри вид еще хуже: старая проводка, голые провода, от чего, как отмечает женщина, часто случаются пожары. "Никому нет дела, все разрушается, сыпется", – сетует россиянка.

Женщина отмечает, что на ее жалобы на жилищные условия ей предложили жить в общежитии, где условия еще хуже – на одного человека шесть квадратов, общая кухня.

Автор видео отмечает, что власти ее страны вместо того, чтобы воевать и тратить деньги на войну, лучше бы обеспечили своих граждан жильем. "Лучше бы нам, конечно, квартиры дали, чем воевали. Они воюют, сколько денег уходит, а мы тут мучаемся в таких домах", – жалуется женщина.

Расходы России в войне с Украиной

Пока жители России живут в описанных выше условиях, их государство продолжает тратить огромные деньги на войну с Украиной. Так, согласно данным, опубликованным научным сотрудником немецкого Института проблем международной безопасности Янисом Клюге на основании данных минфина РФ, только за первое полугодие 2025-го Россия потратила рекордную сумму на войну с Украиной – 8,484 трлн рублей. Эти суммы с начала полномасштабной войны только росли: в 2022-м страна-агрессор потратила 2,77 трлн рублей на войну с Украиной, в 2023-м – 4,36 трлн рублей, в 2024-м – 6,47 трлн рублей.

Только один обстрел Украины 20 января, по данным ГУР МО, России обошелся в 131 миллион долларов США (более 10,2 млрд рублей), что равно годовому бюджету Великого Новгорода с населением около 220 тысяч человек или же это треть годового бюджета целых регионов России: Калмыкии и Ненецкого автономного округа.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как россияне начали снимать видео о высоких ценах на еду и учатся выживать на капусте и картофеле. Также мы писали о том, что в России из-за нехватки средств в бюджете фактически остановили программу расселения аварийного жилья, ведь все ушло на войну против Украины.

