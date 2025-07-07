Курсанты Рязанского высшего воздушно-десантного училища убили своего командира, связав стропы его парашюта – СМИ

В Рязанском высшем воздушно-десантном командном училище (РФ) 3 июня 2025 года во время учебных прыжков разбился заместитель командира взвода РВВДКУ сержант Селин И.А., который ранее участвовал в войне против Украины. Оказалось, что его убили собственные курсанты, связав стропы парашютов так, чтобы те не раскрылись.

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Документы, которые подтверждают соответствующее расследование, слил в сеть российский Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ". Анонимный автор назвал инцидент "совершенно потрясающей историей".

Следователи по особо важным делам установили: пучки строп и основного, и запасного парашютов были связаны отрезками веревки от грузового парашюта, таким образом, чтобы не позволить куполам раскрыться.

Два дня спустя, то есть 5 июня, в убийстве сознался курсант Казанцев И.В. Он взял всю вину на себя, но маловероятно, что россиянин действовал один (на парашюте были следы и других ДНК, но их не удалось идентифицировать).

Согласно информации источников, помогали Казанцеву его сослуживцы во главе с прапорщиком Селезневым В.Д.

Вероятно, причиной было недовольство военной службой под новым командованием Селина, который незадолго до своей смерти заменил на должности заместителя командира взвода того самого прапорщика Селезнева.

Кроме того, аналогичным образом военнослужащие вывели из строя несколько парашютов командира роты, но он в тот день не посетил тренировку по случайному стечению обстоятельств.

Факт покушения на убийство командира роты был сокрыт должностными лицами училища во главе с полковником Олегом Пономаревым (который, кстати, ранее был причастен к гибели российских десантников при обрушении казармы в Омске). Немаловажно и то, что отцом прапорщика Селезнева является высокопоставленный офицер в звании генерала.

Поэтому следствие замяло некоторые факты и остановилось на версии, что рядовой Казанцев якобы единолично решил ликвидировать своего командира ввиду личных неприязненных отношений. Мол, Селин "неоднократно прибегал к применению в отношении подчиненных физического насилия и иных мер воздействия, унижающих их честь и достоинство".

Как писал OBOZ.UA, ранее в стране-агрессоре России двух женщин обвинили в убийстве офицера-ракетчика Константина Нагайко, который причастен к удару по украинского населенному пункту Гроза на Харьковщине, во время которого погибло 59 людей. Россиянку Елену Попову приговорили к 24 годам тюрьмы, а украинку Марию Савосту – к 24 годам. Нагайко был убит в городе Шуя Ивановской области 30 декабря 2024 года.

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