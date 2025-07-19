Курортный сезон в России снова под угрозой: какая проблема на этот раз. Видео

В разгар лета курортный сезон в стране-террористе снова оказался под угрозой. Если раньше россияне жаловались на мазут и обстрелы, то теперь Азовское море оккупировали медузы.

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Соответствующие видео с мест отдыха публикуют различные Telegram-каналы. В частности, речь идет о том, что купаться в море невозможно, потому что медузы ядовиты и оставляют серьезные ожоги, если к ним прикоснуться.

"Курортный сезон в России снова под угрозой. То "прилеты", то мазут, а теперь – медузы. Тысячи крупных ядовитых медуз заполонили пляжи Азовского моря. В такой воде купаться опасно можно получить серьезные травмы кожи", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что скопление медуз на пляжах в районе Темрюкского залива напугало отдыхающих и местных жителей. Фото и видео они выкладывают в соцсетях с комментариями "кошмар", "ужас" и "тихий ужас".

Впрочем, эколог назвал обычным явлением нашествие медуз в Азовском море. Он рассказал одному из РосСМИ, что их просто прибило к берегу ветром и течением.

"Нашествия как такового нет, просто их массово подогнало к берегу. У нас уже больше недели дует тот же по направлению ветер – западный, юго-западный. Поэтому их просто прибило к этой стороне Азовского моря. Их не стало больше, они просто скопились", – рассказал он.

Эколог добавил, что медузы – это животные, слабо сопротивляющиеся ветрам и течению. Они очень медленно плавают и максимум, что могут подниматься ближе к поверхности и опускаться больше на глубину. Но глубины в Азовском море – 9 метров, поэтому там особо некуда погрузиться.

Вот они и собрались возле определенных участков берега, где Пересыпь, Темрюк, Голубицкая. Люди сняли сами скопления, но, по словам эколога, "буквально за 30-50 метров их может быть совсем мало, а за километр – вообще единицы".

Также отмечается, что популяция медуз в Азовском море таки растет. Причина – в уровне соли в воде. Эколог предупредил, что медузы, прибившиеся к берегу, опасны для здоровья, и "с этим играть не стоит".

"Конкретно вот этот корнерот. У него достаточно сильные и большие клетки. Они могут вызвать достаточно сильные ожоги на коже и отравление. Можно так обжечься, что до волдырей. Если более чем половина поверхности тела обожжет – это опасно даже для жизни, а не только для здоровья. Поэтому с этим играть не стоит", – резюмировал эколог.

Ранее сообщалось, что в оккупированном Геническе Херсонской области российские захватчики запретили местным жителям купаться в море. Оккупационная "власть" ввела запрет на всех пляжах города и пригорода.

Напомним, спустя более полугода после аварии российских танкеров в Керченском проливе в акватории Черного моря фиксируется превышение содержания нефтепродуктов. По данным лаборатории экологического мониторинга, мазут, который вытекал из затонувших российских танкеров, добрался до берегов оккупированной Абхазии.

Как сообщал OBOZ.UA, еще 15 декабря два российских танкера с нефтепродуктами почти затонули у побережья временно оккупированного Крыма. Штормовое море буквально разломало пополам корабли "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Вместе оба танкера перевозили более 8 тысяч тонн нефтепродуктов.

Уже тогда в результате аварии российских танкеров в Черном море погибли более трех десятков дельфинов. Их тела до сих пор выносит на берег. Всего с момента аварии судов в районе Керченского пролива было зафиксировано 61 погибшего китообразного.

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