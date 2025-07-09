Оккупанты запретили жителям Геническа купаться на всех пляжах города: в сети раскрыли подробности. Фото

В оккупированном Геническе Херсонской области российские захватчики запретили местным жителям купаться в море. Оккупационные "власти" ввели запрет на всех пляжах города и пригорода.

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Такие действия связаны с существенным ухудшением качества воды в море. Об этом в Telegram сообщает движение сопротивления на временно оккупированных территориях Украины "Жовта стрічка".

Примечательно, что запрет на посещение пляжей оккупанты введи на неопределенный срок. Запрет распространяется на все пляжи в Геническе и пригороде.

Активисты движения сопротивления отмечают, что ухудшение качества воды непосредственно связано с оккупацией региона и действиями врага на Херсонщине.

"Сточные воды, разливы мазута, подрыв Каховской ГЭС, отсутствие контроля за мусором и бытовыми отходами, рост солености и общая деградация экосистемы из-за варварского использования оккупантами водных ресурсов и перенаправления пресной воды на собственные нужды – это имеет свою цену", – сообщили активисты.

Оккупанты в свою очередь заявили, что речь идет о запрете в районе Геническа, Счастливцево, Генической Горки и пролива Промоина. По результатам лабораторных исследований качества морской воды зафиксировано превышение гигиенических норм по энтерококкам.

Напомним, спустя более полугода после аварии российских танкеров в Керченском проливе в акватории Черного моря фиксируется превышение содержания нефтепродуктов. По данным лаборатории экологического мониторинга, мазут, вытекавший из затонувших российских танкеров, добрался до берегов оккупированной Абхазии.

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