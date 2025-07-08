'Зона экологического бедствия': мазут из затонувших российских танкеров в Керченском проливе добрался до побережья оккупированной Абхазии – ЦПД

Спустя более полугода после аварии российских танкеров в Керченском проливе в акватории Черного моря фиксируется превышение содержания нефтепродуктов. По данным лаборатории экологического мониторинга, мазут, вытекавший из затонувших российских танкеров, добрался до берегов оккупированной Абхазии.

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Российские власти не смогли вовремя локализовать экологическую катастрофу, поэтому масштабы загрязнения растут. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО.

Небрежность руководства страны-агрессора РФ привела к распространению мазута на сотни километров вдоль побережья Черного моря. Поскольку обломки танкеров все еще остаются на морском дне, вытекание мазута может продолжаться.

Также в Центре противодействия дезинформации подчеркнули, что на седьмой месяц после аварии россияне просто игнорируют проблему. Власти РФ перестали даже имитировать ликвидацию последствий: никаких активных работ не ведется, а загрязненные мазутом пляжи заполнены туристами.

"Россия своей небрежностью превращает собственную территорию и оккупированные регионы в зоны экологического бедствия. Кремль в очередной раз дает понять, что ради своих политических интересов, таких как торговля нефтью в обход санкций, готов рисковать окружающей средой, жизнью и здоровьем людей", – говорится в заявлении.

Как сообщал OBOZ.UA, еще 15 декабря два российских танкера с нефтепродуктами почти затонули у побережья временно оккупированного Крыма. Штормовое море буквально разломило пополам корабли "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Вместе оба танкера перевозили более 8 тысяч тонн нефтепродуктов.

Уже тогда в результате аварии российских танкеров в Черном море погибли более трех десятков дельфинов. Их тела до сих пор выносит на берег. Всего с момента аварии судов в районе Керченского пролива был зафиксирован 61 погибший китообразный.

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