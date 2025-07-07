Кучно пошло: в России покончил с собой очередной топ-чиновник. Подробности, фото и видео

В Подмосковье 7 июля обнаружили мертвым бывшего министра транспорта РФ Романа Старовойта. По предварительной версии, чиновник покончил с собой .

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Примечательно, что именно сегодня его уволил кремлевский диктатор Владимир Путин. Об этом сообщают российские СМИ.

Его тело с огнестрельным ранением было найдено возле автомобиля Tesla на парковке в Одинцовском городском округе – неподалеку от парка имени Малевича, в нескольких километрах от его дома.

Старовойта нашла личная охрана. Рядом с телом лежал пистолет Макарова, наградное оружие, которое он получил от МВД в 2023 году. Как сообщают российские СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах, он выстрелил себе в голову в кустах, в нескольких метрах от авто. На месте трагедии работают следователи и оперативники, Следственный комитет РФ подтвердил факт смерти и ведет расследование.

Смерть Старовойта произошла всего через несколько часов после того, как Путин уволил его с должности министра транспорта. Причины отставки официально не назывались. Обязанности главы министерства временно возложены на его заместителя Андрея Никитина – бывшего губернатора Новгородской области.

Романа Старовойта назначили министром транспорта в мае 2024 года, после того как он пять с половиной лет возглавлял Курскую область. Его преемник на посту губернатора, Алексей Смирнов, сейчас находится под арестом по подозрению в присвоении средств, выделенных на строительство фортификаций на границе с Украиной. По некоторым данным, именно Смирнов дал показания на Старовойта по делу о растрате и мошенничестве на сумму более миллиарда рублей. Если вина была бы доказана, экс-министру могло грозить до 20 лет заключения.

Последний раз, как сообщают СМИ, Старовойт видел семью два дня назад — он навещал младшую дочь на спортивных соревнованиях. У него остались две дочери: одна еще школьница, другая — студентка экономического вуза в Москве.

Смерть Романа Старовойта стала очередной в череде подозрительных самоубийств российских чиновников и бизнесменов за последнее время.

Напомним, 4 июля в России загадочно погиб вице-президент "Транснефти" Андрей Бадалов. Мужчина выпал с балкона 17-го этажа дома на Рублевском шоссе.

Как сообщал OBOZ.UA, в апреле 2022 года в Москве в собственной квартире нашли мертвыми бывшего вице-президента российского "Газпромбанка" Владислава Аваева, его жену и дочь. По предварительным данным, Аваев сначала застрелил свою семью, а затем совершил самоубийство.

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