Кремлевские чиновники из-за страха перед мобилизацией ищут способы вывести активы за границу и призывают родственников поступить так же – Bloomberg

Россияне боятся, что диктатор Владимир Путин может объявить новую масштабную мобилизацию для войны в Украине после парламентских выборов, которые состоятся в эти выходные. Эти опасения касаются не только рядового населения, но и российских чиновников. На этом фоне в последние месяцы они стремились открыть счета в иностранных банках и перевести активы за границу.

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Также они призывают свое окружение уезжать из России. Об этом сообщило издание Bloomberg.

Что известно

Россиян охватила паника по поводу вероятности объявления масштабной мобилизации после парламентских выборов. Так , в частности, представитель европейских служб безопасности заявил, что Россия готовится призвать в армию еще 300 000 мужчин до конца года.

Из-за этого российские чиновники в последние месяцы пытались открыть счета в иностранных банках и перевести активы за границу. Также они призывают своих друзей и родственников уехать из России, как свидетельствуют документы, с которыми ознакомилось издание.

Сам российский диктатор отрицает наличие таких планов по мобилизации.

Отмечается, что в отличие от предыдущей мобилизации в России в сентябре 2022 года, которая вызвала всплеск тревоги и из-за которой десятки тысяч россиян бежали за границу, на этот раз официального объявления может не быть.

"Это потому, что Кремль незаметно создал цифровую инфраструктуру для призыва людей в армию, одновременно закрыв потенциальные пути бегства", – говорится в материале.

Мобилизация в России

В издании подчеркнули, что страна-агрессор Россия несет огромные потери из-за незначительного прогресса на поле боя в Украине. Поэтому Кремлю нужно набирать около 400 000 человек ежегодно для войны в Украине, и для этого предлагались огромные бонусы за вербовку и щедрые зарплаты, чтобы убедить население подписывать военные контракты. Однако полномасштабная война продолжается уже пятый год, и желающих воевать ради амбиций Путина становится все меньше.

"Согласно данным бюджета, российские регионы за период с января по август набрали около 234 000 новых контрактных военнослужащих, сообщает Янис Клюге, аналитик Немецкого института международных дел и вопросов безопасности в Берлине. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года этот показатель составлял около 260 000, написал он на Substack", – сообщили в издании.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что в России крупные компании начали формировать для военкоматов списки сотрудников, забронированных от мобилизации. В частности, соответствующие документы подготовили на предприятии металлургической компании "Евраз" в Нижнем Тагиле.

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