Когда-то здесь были склады: руины на месте Wildberries видны даже из космоса. Фото

Спутниковые снимки зафиксировали масштабы разрушений после ударов по логистическим центрам российского маркетплейса Wildberries в различных регионах РФ. На кадрах видны разрушенные складские комплексы под Санкт-Петербургом, в Невинномиске и Шушарах.

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Снимки опубликовал проект Dnipro Osint. Авторы показали три спутниковые фотографии, на которых зафиксированы последствия ударов по логистическим объектам Wildberries и указаны места поражения.

Масштабы разрушений

Первый спутниковый снимок демонстрирует последствия удара по складу Wildberries в Невинномиске. По данным Dnipro Osint, там была уничтожена часть складского комплекса, расположенного по координатам 44.66354604957627, 41.897523786929185.

Второй снимок сделан под Санкт-Петербургом. На нем, как утверждают авторы проекта, запечатлено уничтожение трёх складских комплексов по координатам 59.869335573151965, 30.520362649721914.

Третий кадр показывает логистический центр в Шушарах. Там, согласно обнародованной информации, полностью уничтожена половина складского комплекса по координатам 59.783940728539434, 30.44624616796364.

Последствия кампании

В течение недели Силы обороны Украины нанесли удары как минимум по десяти складам российского маркетплейса Wildberries. После попаданий на объектах возникли масштабные пожары, а российский бизнес, по приведенным данным, понес многомиллиардные убытки.

В материале Института изучения войны (ISW) отмечается, что кампания ударов по логистическим центрам Wildberries заставит ощутить на себе последствия войны жителей крупных российских городов, в частности Москвы и Санкт-Петербурга. Кроме того, по мнению аналитиков, эти атаки нанесли удар по финансовым интересам российской элиты, в том числе представителей окружения российского диктатора Владимира Путина, что будет иметь последствия для Кремля.

Всего за неделю под ударами оказались как минимум десять складов одного из крупнейших российских маркетплейсов. Атаки были направлены как на объекты в различных регионах России, так и на оккупированных территориях Украины.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в ночь на 24 июля были атакованы два логистических объекта Wildberries в Ленинградской области — в Шушарах и Уткином Заводе. Еще один удар пришелся по логистическому центру компании в оккупированном Симферополе в Крыму.

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