Снова Wildberries: взрывы и пожары в Твери, Симферополе и Санкт-Петербурге – видео

На территории оккупированного Крыма и страны-агрессора России ночью и утром 24 июля раздавались взрывы, после которых начались и продолжаются до сих пор масштабные пожары. Взрывы и пожары были вызваны атакой дронов – сначала в оккупированном Симферополе, а затем в российских Твери и Санкт-Петербурге вновь вспыхнули пожары на складах маркетплейса Wildberries.

Видео дня

В России еще в полночь местные власти вместе с z-военкорами предупреждали о "большом количестве дронов", направляющихся в сторону страны-агрессора. В Osint-сообществе Exilenova+ собрали соответствующие видео о том, что происходит в Симферополе, Твери и Санкт-Петербурге сегодня ночью и утром.

Крым

В Симферополь украинские дроны прилетели сразу после полуночи. На видео видно, как российская ПВО пытается отразить воздушную атаку.

Как и всегда в таких случаях, именно российская ПВО сегодня вызывает подавляющее большинство пожаров в городах.

Тверь

Сообщения из Твери начали поступать в два часа ночи.

Атака продолжалась несколько часов подряд – и привела к пожарам в городе, в частности, на площадке Wildberries.

Санкт-Петербург

А уже в три часа утра начали поступать сообщения из Санкт-Петербурга.

Здесь россияне сначала наблюдали за ракетами собственной ПВО, а теперь – за пожарами с "вулканическими облаками" дыма.

И здесь также поражена площадка Wildberries.

Что предшествовало

Российские помещения маркетплейса Wildberries уже неделю подвергаются атакам дронов. Так, 22 числа бушевали пожары в Краснодаре и Невинномыске Ставропольского края – там были поражены логистические объекты указанной сети ( а местные власти сообщили о пожарах и пострадавших).

По словам украинского лидера Владимира Зеленского, это"важные цели – логистические центры, задействованные в обеспечении российской армии комплектующими для дронов, навигационным оборудованием и снаряжением".

Когда в Московской области в последний раз раздавались взрывы, там также подвергся атакам логистический хаб Wildberries.

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