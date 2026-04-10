В России и на оккупированных территориях Украины прогремели взрывы: было видно зарево. Видео

В Казани (Татарстан, РФ) в ночь на 10 апреля дважды звучала сирена оповещения о воздушной тревоге. Также в других городах страны-агрессора и на временно оккупированных украинских территориях прогремели взрывы и вспыхнули пожары.

Как отметил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, это впервые за время полномасштабного вторжения в Украину в Казани включили воздушную тревогу. Он добавил, что расстояние до Казани от украинской границы составляет примерно 1200-1500 километров.

Первая сирена в Казани прозвучала ("очень громко" по определению местных жителей) в десять часов вечера 9 апреля. А уже в два часа ночи 10 апреля "ракетную опасность" в городе объявили снова.

Местные жители рассказывают, что слышали работу ПВО, однако никаких деталей не приводят.

Где еще было громко

В Саранске (Мордовия, РФ) местные жители рассказали о пожаре после якобы ракетной атаки. За несколько часов до этого в городе звучала воздушная тревога.

Также жители российского Гукова (Ростовская область) сообщили о мощном взрыве, после которого якобы вспыхнул пожар. Пока неизвестно, что именно стало объектом возгорания.

Как отмечает Osint-сообщество Exilenova+, взрывы прозвучали и в оккупированном Перевальске Луганской области.

"Громко" и "горячо" было и в оккупированном Мариуполе.

В Мелитополе местные жители рассказывают о "прилетах" по подстанции и блэкауте в городе. Предатель Евгений Балицкий утверждает, что был "массированный удар по объекту энергетической инфраструктуры".

Как сообщал OBOZ.UA, Украина готова прекратить удары по российским территориям – но только при условии, если Россия прекратит атаки на украинскую энергетику. По словам президента Украины Владимира Зеленского, нынешние действия Украины являются зеркальным ответом на удары РФ по критической инфраструктуре.

