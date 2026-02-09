'Катимся в яму с ускорением': регионы России перешли в режим 'аварийного выживания' из-за нехватки денег, – оппозиционер

Регионы России с начала 2026 года столкнулись с отсутствием финансового обеспечения и вынуждены буквально выживать. Средств на выплаты бюджетным работникам катастрофически не хватает.

Видео дня

Об этом в интервью NV рассказал российский оппозиционный экономист Вячеслав Ширяев. Он добавил, что губернаторы, которые раньше говорили, что ситуация под контролем, теперь имеют большие проблемы.

"Год только начался, а регионы уже в режиме аварийного выживания", – заявил Ширяев.

Российские регионы погружаются в кризис

В частности, в Хабаровском крае не хватает средств для выплат работникам бюджетной сферы. Финансирование, которое поступает из федерального центра на предусмотренные надбавки учителям, местные власти вынуждены направлять на закрытие других дефицитов бюджета.

Экономист также отметил, что многие губернаторы находятся в состоянии деморализации и растерянности, хотя еще в 2025 году публично уверяли, что способны справиться со всеми вызовами. Сейчас же, по его оценке, около двух третей регионов фактически потеряли инициативу "и просто плывут по течению".

"Денег из центра не идет, даже никто их уже не обещает. К примеру, в каком-то регионе дефицит бюджета вместо 10 млрд руб. (130 млн долларов) теперь в два раза больше. Что делать? Ну возьмем кредит, а дальше что? Все просто на автомате осуществляют действия без всяких стратегических последствий", – пояснил он.

Ширяев отметил, что сейчас никто фактически не ищет путей выхода из кризиса. По его словам, за последние годы российский диктатор Владимир Путин устранил всю критически мыслящую и рефлексивную среду, а также любые силы, способные сопротивляться.

"И теперь столкнется с ситуацией, когда всем безразлично. Катимся в яму с ускорением – а что мы можем сделать?" – резюмировал он.

Напомним, недавно Путин публично признал замедление экономики РФ на фоне дефицита бюджета в 2,6% ВВП и падения нефтегазовых доходов почти на 24% в 2025 году. Чтобы решить проблему, Кремль уже повышает налоги и акцизы, фактически перекладывая финансовое бремя войны и санкций на российских граждан.

Как сообщал OBOZ.UA, Кремль системно использует статистические показатели как инструмент пропаганды, отрывая их от реального состояния экономики и рынка труда. Именно поэтому любые публичные заявления диктатора Владимира Путина подаются как доказательства экономической устойчивости, хотя на самом деле они противоречат реальной ситуации внутри страны и базируются на манипуляциях со статистикой.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!