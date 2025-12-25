Власти страны-агрессора России пытаются создать иллюзию стабильности и развития на фоне полномасштабной войны против Украины и международных санкций. Речь идет о заявлениях и решениях, которые Кремль озвучивает в конце 2025 года, продвигая образ "благополучного" государства.

Центр противодействия дезинформации обнародовал соответствующий анализ в своих официальных сообщениях и разъяснениях. В ЦПД отметили, что Кремль системно использует статистические показатели как инструмент пропаганды, отрывая их от реального состояния экономики и рынка труда.

ЦПИ обратил внимание на новый указ диктатора Владимира Путина и сопроводительные публичные заявления, которые подаются как доказательства экономической устойчивости. На самом деле эти тезисы противоречат реальной ситуации внутри РФ и базируются на манипуляциях со статистикой.

В материале Центра отмечается, что заявления о "почти полной занятости" и "технологическом прорыве" звучат параллельно с решениями, которые лишь усугубляют кризис. В ЦПИ подчеркивают, что такие месседжи адресованы прежде всего внутренней аудитории.

Год единства на бумаге

Подписав указ о проведении в 2026 году "года единства народов России", Путин одновременно озвучил стандартный набор пропагандистских тезисов. Среди них – утверждение о 97,8 процента занятого населения, низкой безработице и неизбежном технологическом прорыве.

В ЦПИ отмечают, что эти заявления должны создать картинку благополучия на фоне войны и санкций. Но за громкими словами скрываются процессы, которые напрямую свидетельствуют о деградации гражданской экономики и науки.

В частности, государство массово сокращает платные места в высших учебных заведениях и сужает образовательные возможности для молодежи. Это, по оценке Центра, фактически выталкивает людей или в военную сферу, или на предприятия военно-промышленного комплекса.

Статистика против реальности

ЦПИ обращает внимание, что так называемая низкая безработица в РФ обеспечивается не развитием экономики. Она формируется за счет манипуляций со статистикой и скрытой безработицы.

Речь идет, в частности, о переводе работников государственных предприятий на четырехдневную рабочую неделю, мобилизации населения и последствиях войны. В то же время гражданский рынок труда продолжает деградировать, а возможностей для стабильной занятости становится меньше.

Не менее оторванными от реальности, по данным Центра, являются заявления Кремля о технологическом прорыве и лидерстве в сфере искусственного интеллекта. Количество изобретений в РФ упало до минимума более чем за 20 лет, а патентная активность сократилась почти на 40 процентов по сравнению с довоенным периодом.

В ЦПИ отмечают, что подавляющее большинство так называемых инноваций в России являются вторичными или заимствованными решениями. Таким образом, за риторикой о единстве и прогрессе скрывается кадровый кризис, деградация науки и экономика, полностью подчиненная войне.

Ранее аналитики ISW отмечали, что Путин продолжает регулярно придумывать мнимые успехи армии РФ в войне против Украины, ведь главарь Кремля сделал еще более преувеличенные заявления о победах на поле боя, чем его высокопоставленные военные чиновники. Он утверждал, что российские войска захватили город Северск в Донецкой области и Волчанск в Харьковской области.

Как писал OBOZ.UA, Владимир Путин не отказался от намерения захватить всю Украину. В планах Кремля также оккупация европейских стран, которые в свое время входили в состав Российской империи.