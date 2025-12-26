Из-за санкций отстает от расписания на годы: в России отложили дебютный запуск ракеты 'Союз-5'

Страна-агрессор Россия и Казахстан отложили первый запуск в рамках совместного космического проекта Байтерек, перенеся дебют ракеты Союз-5. Решение приняли в конце 2024 года из-за необходимости дополнительных проверок на космодроме Байконур в Казахстане.

Об отсрочке сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на заявление российской госкорпорации Роскосмос. Запуск планировали осуществить до конца года с нового комплекса Байтерек, который строят на территории Байконура. Но теперь старт состоится позже, точную дату еще не определили. В сообщении агентство отметило, что запуск перенесли для проведения дополнительных проверок бортовых систем и наземного оборудования.

В Роскосмосе заявили, что программа Байтерек находится на финальной стадии, а дополнительные тесты должны создать оптимальные условия для безопасного и успешного первого запуска. Там также подчеркнули, что дату старта определят после завершения всех испытаний и согласования между участниками проекта.

Задержки из-за ограничений

Разработка ракеты Союз-5 продолжается с серьезными задержками уже несколько лет. Проект тормозили санкции, введенные после аннексии Крыма в 2014 году, а впоследствии расширенные после полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

Союз-5 позиционируют как перспективный носитель среднего класса и конкурента американских ракет SpaceX, принадлежащих Илон Маск. Но фактические сроки реализации программы постоянно сдвигаются, и это уже стало привычным фоном для отрасли.

Казахстанская сторона ожидает, что запуск может состояться в первом квартале следующего года. Об этом сообщил вице-премьер Казахстана Жаслан Мадиев, слова которого приводит агентство ТАСС. Но даже эти сроки пока остаются ориентировочными.

Проблемы космодромов

Российская космическая программа в последнее время сталкивается и с другими трудностями. В конце ноября на Байконуре была повреждена одна из пусковых площадок во время запуска ракеты к Международной космической станции.

Из-за этого Россия временно потеряла возможность отправлять пилотируемые миссии с этого космодрома. В Роскосмосе заявили, что ремонт стартовой площадки планируют завершить до конца февраля.

Пока что для запуска аппаратов и грузов Россия использует собственные космодромы. 25 декабря с Плесецка стартовала ракета "Союз-2.1а" с космическим аппаратом на борту. Еще один запуск ракеты Союз запланировали на 28 декабря с космодрома Восточный.

