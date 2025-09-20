'Из российской политики просто так не уходят': Курносова объяснила, что стоит за отставкой Козака

Увольнение давнего соратника кремлевского диктатора Владимира Путина, заместителя главы его администрации Дмитрия Козака является показательным. Во внутреннем кругу лидера РФ теперь остались только сторонники жесткой линии, так называемые ястребы из "партии войны".

На это указала российская оппозиционерка Ольга Курносова в эксклюзивном интервью OBOZ.UA. Отметим, что официальный указ об увольнении политика был опубликован 18 сентября, через несколько дней после того, как в СМИ появились данные о его отставке.

Бегство с корабля Путина?

Пресс-секретарь диктатора Дмитрий Песков подтверждал, что Козак написал заявление об увольнении по собственному желанию. Некоторые источники утверждали, что россиянин якобы собирается заниматься бизнесом.

"Понятно, что из российской политики просто так никуда не уходят. Если мы посмотрим на указ Путина, который был опубликован, то там уже нет ни одного сообщения о том, что это отставка по собственному желанию. Это означает, что Путин очень недоволен этим", – обратила внимание Курносова и предположила, что глава Кремля мог интерпретировать решение своего соратника как "побег с корабля".

Она напомнила, что Козак выступал против "СВО" и открыто озвучивал эту позицию, по крайней мере, в начале полномасштабного вторжения. "На том самом совете безопасности, из которого, по рассказам, вырезали его выступление", – сказала оппозиционерка.

Ранее управление Козака занималось, в частности, "украинским вопросом" и связями со странами ближнего зарубежья, но у него все забирали и забирали полномочия. Около месяца назад в администрации "президента" России появилась новая структура, которой перепоручили сферы, за которые когда-то отвечал Козак. Главой назначен подсанкционный Артем Чайка, сын бывшего генпрокурора РФ Юрия Чайки.

"Почему Козак все-таки решил уйти в отставку и может ли он вернуться в виде полпреда в северо-западном федеральном округе (на место которого, по слухам, его готовили), остается вопросом. Как мы знаем, Путин все-таки ожидаемо внес генерального прокурора Игоря Краснова на должность председателя Верховного суда. Таким образом, освобождается место генерального прокурора, куда прочат Александра Гуцана. То есть налицо большое количество вопросов и заметное количество перестановок в высших эшелонах российской власти", – заявила Курносова.

Она считает, что "ничего хорошего ожидать не стоит" в плане влияния увольнения Козака на Украину. Ведь именно этот чиновник считался противником большой войны.

"Его отставка, возможно, не меняет чего-то принципиального, но подводит определенный итог и показывает, что внутри российской власти противников войны оставаться не должно", – сказала Курносова.

На вопрос о том, усиливает ли Путин "партию войны", она ответила: "Вполне возможно. Собственно, наиболее близкие к Путину люди сегодня, безусловно, являются "ястребами".

