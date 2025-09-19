Путин дал "сигнал" о планах на Украину: в ISW объяснили, что стоит за заявлениями

Российский диктатор Владимир Путин дал "сигнал" относительно планов на Украину, который убеждает, что страна-агрессор Россия может одержать победу на поле боя методом истощения. Кроме того, глава Кремля уверен, что РФ способна пережить помощь со стороны Запада и способности Украины противостоять агрессивным действиям.

Такое мнение высказали аналитики Института изучения войны (ISW). Они проанализировали заявления Путина и начальника Генерального штаба России генерала армии Валерия Герасимова.

РФ навязывает всем, что ее победа неизбежна

18 сентября Путин заявил, что на линии фронта в Украине находится более 700 тысяч российских военных. Днем ранее, 17 сентября, Герасимов сообщил, что российские силы ведут наступление почти на всех направлениях.

Такие заявления согласуются с видением Путина относительно стратегии победы, которая базируется на использовании ресурсов и военных возможностей России для затяжного постепенного наступления и ведения войны на истощение против Украины.

"Теория победы Путина основывается на предположении, что Россия сможет пережить поддержку Украины Западом и способность Украины противостоять российской агрессии. Путин неоднократно заявлял о своей вере в то, что российские войска смогут достичь его военных целей на поле боя, даже если они продвигаются лишь небольшими темпами...", – говорится в материале.

Вероятно, диктатор рассчитывает, что российская армия сможет использовать свое численное и материальное преимущество для истощения и подавления украинских сил. Последние заявления Путина и Герасимова вписываются в стратегию Кремля, направленную на то, чтобы заставить Украину и Запад согласиться на его максималистские требования.

Москва пытается создать впечатление, что победа России неизбежна, а ее агрессия будет только усиливаться в дальнейшем.

Напомним, накануне в Институте изучения войны проанализировали заявление российского министра иностранных дел Сергея Лаврова, где он упомянул об "обмене территориями" – и заявил, что он "не остановит" российско-украинскую войну. Аналитики убеждены, что подобными разговорами Кремль продолжает посылать сигналы о том, что Россия не готова идти на завершение войны.

Как писал OBOZ.UA, ранее в ISW отмечали, что украинские беспилотники продолжают наносить дальнобойные удары по российским энергетическим объектам, чтобы усиливать давление на способность агрессора финансировать войну в Украине и обострять хронический дефицит бензина в самой РФ и на оккупированных территориях.

