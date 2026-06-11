В столице страны-агрессора, Москве, отменили концерт в честь Дня России. Масштабное мероприятие должно было состояться 12 июня на Красной площади, но впервые за 23 года его перенесли.

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Об этом сообщают пропагандистские СМИ. Пока остается неизвестным, отменили ли выступление из-за опасений атак дронов или по другим причинам.

Праздник на Красной площади отменили

Как отмечают российские СМИ, традиционный концерт на Красной площади в Москве, посвященный Дню России, был отменен. В то же время известно, что мероприятие перенесли на другую площадку – в культурный центр "Мосрада" на Преображенской площади, а список заявленных исполнителей существенно сократили.

По данным российских пабликов, накануне команда певицы-путинистки Надежды Бабкиной анонсировала масштабный праздничный концерт в рамках Всероссийского фестиваля-марафона "Песни России".

В программе были заявлены многочисленные творческие коллективы – государственные ансамбли, театры танца, хоры и театральные труппы, а также известные исполнители, поддерживающие главу Кремля Владимира Путина, в частности SHAMAN, Лариса Долина и Александр Буйнов.

Причины таких изменений пока не разглашаются, как и окончательный список выступлений в финальной программе. В то же время известно, что среди участников мероприятия останется только Надежда Бабкина.

Стоит отметить, что помимо празднования Дня России, изменения произошли и при проведении Парада Победы 9 мая, когда накануне президент Украины Владимир Зеленский издал указ, которым официально разрешил провести парад в Москве 9 мая, указав в нем четкие координаты квадрата, который будет "исключен из плана применения украинского вооружения". Тогда документ, появившийся на сайте главы государства, вызвал истерику у россиян.

Как сообщал OBOZ.UA, позже Путин начал оправдываться, что на параде на Красной площади в Москве 9 мая не было военной техники, потому что ВС РФ должны сосредоточить силы на "окончательном разгроме" Украины, а соответствующее решение приняли якобы до "провокационных заявлений" представителей Киева.

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