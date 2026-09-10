«Наш военный потенциал позволяет»: Медведев пригрозил ядерным ударом по Киеву и высказался о мобилизации в РФ

Россия якобы обладает военным потенциалом для нанесения ядерного удара по Киеву и основным объектам НАТО. В то же время в РФ опровергли информацию о подготовке к масштабной мобилизации, заявив, что потребности армии якобы полностью обеспечивают контрактники и добровольцы.

Видео дня

Об этом российским СМИ заявил заместитель Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Бывший президент России также заявил, что войну против Украины Москва должна завершить "на своих условиях", а слухи о мобилизации назвал "лживой провокацией" Киева .

Медведев пригрозил ядерным ударом по Киеву и НАТО

Медведев в очередной раз бросился угрожать Украине и её союзникам. Бывший глава Кремля заявил, что Россия обладает возможностями для нанесения ядерных ударов по Киеву и основным объектам НАТО.

"Наш военный потенциал позволяет нанести удар по Киеву и основным объектам НАТО так, чтобы от них не осталось камня на камне, только серый ядерный пыль", — подчеркнул Медведев.

При этом он сказал, что именно "коллективный Запад" пытается "поставить мир на порог ядерного апокалипсиса". В то же время Россия "осознает ответственность" за судьбу человечества и стремится предотвратить глобальную катастрофу, но её "терпение не безгранично".

В России опровергли информацию о подготовке к мобилизации

Заместитель председателя Совета безопасности РФ также опроверг информацию о подготовке к масштабной мобилизации в России. Он заявил, что на фронте воюют "настоящие патриоты" и их якобы достаточно для продолжения войны.

Бывший президент РФ обвинил Украину в "лживой провокации" из-за слухов о мобилизации. По его словам, Киев распространяет такую информацию для того, чтобы "расколоть общество" накануне выборов в российскую Госдуму.

Российский политик также напомнил о недавнем заявлении диктатора Владимира Путина, который также опровергал сведения о возможной мобилизации в РФ.

"И я ещё раз повторю, что этот слух — лживая провокация со стороны киевских властей, которые испытывают острый дефицит людских ресурсов", — заявил Дмитрий Медведев.

По его словам, проблем с укомплектованием войск в России вообще нет. На фронте воюют добровольцы и контрактники, которые якобы полностью покрывают потребности ВС РФ.

"Они — настоящие патриоты России. Именно поэтому никакой необходимости в мобилизации нет", — подчеркнул политик.

Медведев заявил, что война должна завершиться на условиях РФ

Кроме того, Медведев заявил, что Россия якобы заинтересована в скорейшем завершении конфликта, но исключительно на своих условиях.

"Конечно, мы все заинтересованы в том, чтобы конфликт завершился как можно скорее. Он должен завершиться на наших условиях, чтобы исключить возможность конфликта в будущем", – заявил он.

По утверждению российского чиновника, если Москва не будет добиваться выполнения своих условий, война "возобновится" через короткий промежуток времени, поскольку западные страны якобы будут пытаться "поколебать устои" России и "разделить её на части".

"Поэтому наша задача – завершить существующий конфликт нашей победой. На наших условиях, что бы ни говорили другие", – сказал Медведев.

Также он вновь посетовал на расширение НАТО, заявив, что Москва якобы не могла положительно воспринимать вступление тех или иных государств в Альянс.

"Наши ракеты нацелены на ваши города, а ваши ракеты — на наши. Но время, если вы приближаетесь к нам, становится всё меньше и меньше. Почему мы должны радоваться этому приходу НАТО?", — заявил он.

Медведев добавил, что все якобы понимают позицию Москвы, но "наплевали" на неё.

Напомним, Россия использует ядерные угрозы и балансирование на грани войны, чтобы запугивать другие государства и добиваться особого отношения к себе. Таким образом Кремль пытается убедить мир воспринимать Россию как сверхдержаву.

Как писал OBOZ.UA, партизаны АТЕШ сообщали о подготовке российских военных полигонов к возможному приему большого количества личного состава. В частности, проверки были зафиксированы на полигонах Кадамовский в Ростовской области и Алабино в Московской области.

Только проверенная информация — у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!