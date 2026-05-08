'Иначе не будут бояться': в России предложили штрафовать женщин на 10 млн рублей за фото в купальнике

В России предложили облагать штрафами гражданок, которые публикуют в социальных сетях фото в купальниках. Причиной назвали "засилье эротики" и недостаток патриотического контента.

С таким предложением выступил Виталий Бородин, возглавляющий Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК). В комментарии росмедиа он пообещал в ближайшее время направить соответствующее обращение в Роскомнадзор.

Как отмечает The Moscow Times, Бородин, имеющий репутацию одного из самых активных серийных доносчиков РФ, теперь решил взяться за россиянок, публикующих на аватарках фото в купальниках.

Он заявил, что для владелиц таких снимков в соцсетях необходимо ввести "реальные штрафы": 2 миллиона рублей за первое "нарушение" и 10 миллионов – за повторное.

"Иначе люди не будут бояться", – объяснил свою логику Бородин.

По его словам, сегодня в интернете "как ни зайди – практически одна эротика", а "патриотического контента осталось очень мало". Поэтому, по мнению доносчика, нужен "определенный регулятор" и жесткие санкции, включающие, помимо штрафов, блокировки публикаций.

Глава ФПБК убежден, что его инициатива защитит психику молодых россиян. Иначе же, считает Бородин, эротический контент в интернете породит "извращенцев разного характера", что грозит обществу "какими-то летальными исходами".

