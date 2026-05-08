'Хотят повторить опыт Гитлера': Лавров пожаловался, что Европа готовит нападение на Россию. Видео

Министр иностранных дел России Сергей Лавров накануне 9 мая вновь заявил о якобы угрозе нападения со стороны Европы. В своей речи он обвинил европейские страны в стремлении "повторить опыт Гитлера".

Подобные заявления прозвучали на фоне традиционной риторики российских властей о внешних угрозах, которая каждый раз становится особенно громкой перед символическими датами. Об этом Лавров заявил в пятницу, 8 мая.

Выступая во время торжественной церемонии возложения венков в здании МИД России, Лавров заявил, что в Европе якобы открыто призывают к нападению на Россию. По его словам, такие действия имеют целью нанести стране-агрессору "стратегическое поражение".

"В Европе многие не стесняясь призывают к тому, чтобы повторить опыт Гитлера и его приспешников, и готовят очередное нападение на нашу страну с открыто декларируемой целью – нанести ей стратегическое поражение", – сказал министр.

Глава российского внешнеполитического ведомства также утверждает, что подобные заявления якобы поддерживаются в Брюсселе, а отдельные страны Европы, по его словам, демонстрируют реваншистские идеи Германии.

Кроме этого, Лавров выступил с угрозами, заявив, что Москва якобы "ответит" в случае попыток сорвать празднование Дня победы. Он добавил, что "пощады не будет", в очередной раз используя резкую риторику в отношении так называемых "нацистов".

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не рекомендует иностранным представителям посещать Москву 9 мая на фоне продолжения российских атак и угроз. По его словам, Россия стремится получить "разрешение на безопасный парад", но не готова прекращать войну.

