"Границы возле Ивано-Франковской области": Медведчук озвучил дерзкие мечты властей России
Российские интересы в войне против Украины не ограничиваются территориями Донбасса. Кремль имеет значительно более широкие намерения относительно украинских земель.
Об этом в интервью пропагандистскому медиа рассказал приспешник страны-агрессора Виктор Медведчук. Он также не забыл обвинить украинского президента Владимира Зеленского в нелегитимности.
По мнению кума российского диктатора, Зеленский сам загнал себя в ловушку. По его логике, если считать украинскими территориями регионы, где население разговаривает на украинском языке, то российская граница может пролегать в районе Ивано-Франковщины.
"Если украинскими территориями считать места, где население разговаривает на украинском языке, то границы России будут в районе Ивано-Франковской области и никак не на восток", – отметил Медведчук.
Кроме того, обвиняемый в государственной измене политик назвал войну противостоянием "коллективного Запада" и России, в котором, по его убеждению, страна-агрессор выстояла и продолжает вести наступление.
Напомним, в начале года экс-украинский политик внезапно напомнил о себе и сразу же стал героем роспропаганды. Он назвал Украину "государством-террористом", которое "не имеет права на существование".
