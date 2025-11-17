Россия использовала интервью Медведчука, чтобы дать 'сигнал' о планах на Украину: в ISW объяснили, что стоит за заявлениями

Россия послала Западу очередной месседж о своих реальных целях в отношении Украины. Для этого она использовала подозреваемого в государственной измене и финансировании терроризма экс-нардепа Виктора Медведчука, которого Москва забрала в обмен на защитников "Азовстали".

В очередном интервью кум российского диктатора Владимира Путина озвучил мечты РФ поглотить всю Украину. "Программные" для государства-агрессора тезисы из интервью Медведчука проанализировали и перевели с "кремлевского" в Институте изучения войны (ISW).

Что означают заявления Медведчука

Сигналы о реальных планах РФ в отношении Украины аналитики разглядели в интервью, которое Медведчук дал 15 ноября государственному кремлевскому информационному агентству ТАСС. Его Кремль использовал для повторения своей давней цели: поглотить всю Украину, а не только части ныне оккупированных украинских регионов.

В этом интервью близкий соратник Путина, которого Кремль собирался назначить гауляйтером Украины после "СВО", заявил, что Украина, мол, "не выживет как государство".

"Стратегической целью" Медведчук назвал "воссоединение" Украины с Россией, ведь независимое украинское государство, по его словам, является угрозой для РФ – потому что оно неизбежно станет "трамплином для коллективного Запада".

Не исключили аналитики и того, что в случае достижения этой цели Москва могла бы назначить гауляйтером Украины именно кума Путина, пусть сам он пока о подобном варианте развития событий не заикается.

"Заявления Медведчука намекают на то, что Медведчук не видит себя будущим президентом независимой Украины, а лишь лидером своей организации "Другая Украина" – российской организации, которая проводит откровенную русификацию Украины. Заявления Медведчука свидетельствуют о том, что Кремль стремится поглотить всю Украину в состав России, а не только четыре области, которые Россия незаконно аннексировала", – указано в материале ISW.

Эти заявления, отметили аналитики, перекликаются со словами президента США Дональда Трампа, который как-то сказал, что Путин "хочет все".

К слову, первый заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев неоднократно "засвечивал" далеко идущие территориальные цели России, предусматривающие поглощение почти всей Украины в состав России, напомнили в ISW.

Аналитики отметили, что и сам Медведчук, и российские чиновники пытаются позиционировать кума Путина и его организацию "Другая Украина" как ответственных за поглощение Украины Россией и за полное уничтожение независимой украинской политической и культурной идентичности.

Тот же Медведчук в упомянутом интервью хвастался "успехами" усилий по принудительной интеграции и продолжал продвигать ложный российский нарратив о том, что украинцы хотят русификации.

Он также активно пиарил свою организацию, созданную в январе 2023-го для русификации Украины – и рассказывал об открытии шести центров для "помощи" выходцам из Украины, которые перебрались в РФ.

"Медведчук заявил, что он неоднократно встречался с председателем Государственной думы России Вячеславом Володиным для развития сотрудничества между организацией "Другая Украина" и комитетами Государственной думы. Он добавил, что Володин издал приказ о включении представителей "Другой Украины" в рабочие комитеты и комиссии комитетов Государственной думы. Заявления Медведчука, которые еще не подтверждены другими российскими чиновниками, являются попыткой поднять Медведчука и его проект "Другая Украина" до статуса лидеров кремлевского проекта русификации Украины", – резюмировали в ISW.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что, согласно выводам ISW, Россия проводит многочисленные информационные операции против стран Балтии. Таким образом Кремльпытается создать условия для возможного будущего конфликта– подобным образом РФ готовилась к полномасштабному вторжению в Украину в 2022 году.