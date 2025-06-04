Говорят о новом 'тренде': в России взлетел спрос на картонные гробы

В России набирает обороты новый "тренд". На фоне огромных потерь оккупационной армии, которые она несет на полях агрессивной войны против Украины, россияне начали массово скупать картонные гробы.

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Похоронить очередного ликвидированного оккупанта в, по сути, картонной коробке, стоит значительно дешевле, хотя российские пропагандисты и пытаются сохранить лицо, делая акцент на "экологичности" этой "дешевой альтернативы деревянным ящикам". Первоисточником новости о новом "тренде" стал Telegram-канал "Русский ритейл и бизнес".

В подхваченном российскими СМИ первоисточнике новости стремительно растущую популярность копеечных картонных гробов окрестили "новым эко-трендом".

"Люди массово скупают для усопших близких дешёвую альтернативу деревянным ящикам. Такие гробы полностью разлагаются в земле всего за полгода, в то время как классическому аналогу необходимы десятки лет... По словам продавцов, вещь выдерживает нагрузку до 150 кг и быстро сгорает во время кремации", – отмечено в сообщении.

Стоимость "эконом-варианта" картонного гроба варьируется от 1,5 до 6 тысяч российских рублей (примерно 750 – 3 тысячи гривен). Есть и "люксовые" экземпляры, за которые производитель просит "до 200 тысяч рублей". Для сравнения, стоимость деревянных гробов в России составляет от нескольких тысяч рублей до полутора миллиона.

Впрочем, внезапная вспышка любви россиян к "экологии" может объясняться желанием сократить расходы на похороны оккупантов, ежедневно в большом количестве возвращающихся в черных пакетах из Украины.

Так, только за минувшие сутки украинские воины, по данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины "денацифицировали" 1020 "героев СВО". Всего же с начала полномасштабного вторжения и до утра 4 июня составили без малого 992 тысячи захватчиков.

Только в этом году потери армии РФ с начала года перевалили за 200 тысяч человек, сообщил накануне главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. По его словам, такие потери всего за 5 месяцев не помогли россиянам добиться серьезных прорывов ни на одном из направлений. В условиях высокой интенсивности вражеских штурмов воины Сил обороны умудряются не только отбивать атаки и сдерживать продвижение врага, но и неумолимо приближают общие потери живой силы РФ к цифре в один миллион человек. А следовательно – и активно способствуют распространению в РФ подобных описанному выше "эко-трендов".

Напомним, в отличие от сотен тысяч ликвидированных оккупантов, судьба которых мало волнует обитателей Кремля, понесенные в результате потрясающей по сложности, размаху и последствиям операции СБУ "Паутина" сделали руководству РФ действительно больно: накануне в украинском Генштабе назвали точное количество пораженных российских самолетов, среди которых стратегические бомбардировщики.

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