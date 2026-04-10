Глава РПЦ Кирилл эпично оконфузился, поздравив россиян с Крещением вместо Великого четверга: у него заподозрили деменцию. Видео

Глава Русской православной церкви Кирилл, он же Владимир Гундяев, во время проповеди перепутал церковные праздники и поздравил верующих с Богоявлением. Ошибочная речь клирика продолжалась, пока тот не получил подсказку.

Об этом стало известно из трансляции богослужения. Во время службы Кирилл начал говорить о Богоявлении, то есть Крещении Господнем, которое в РПЦ празднуют 19 января, тогда как богослужение происходило в Великий четверг, перед Пасхой.

Ложная речь длилась более пяти минут. Лишь после того, как ему передали открытую папку, он сменил тему и начал объяснять значение Великого четверга.

Впоследствии из трансляции богослужения, опубликованной на сайте РПЦ, эпизод вырезали и отредактировали текст выступления.

79-летний Кирилл, который находится под санкциями ряда стран, ранее уже привлекал внимание журналистов из-за возможных проблем с памятью и восприятием. По данным журналистки Ксении Лученко, в его окружении говорят о вероятных когнитивных нарушениях, включая деменцию.

Напомним, ранее клирик посоветовал россиянам не молиться об увеличении зарплат и улучшении финансового состояния. Никакого результата это не даст – по словам церковника, на подобные просьбы "небо не отвечает".

