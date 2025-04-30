'Это непростое время еще не свершилось': Путин признал, что под Курском украинские военные все еще есть

Российский диктатор Владимир Путин признал, что под Курском все еще присутствуют украинские военные защитники. Ранее официальная пропаганда страны-агрессора утверждала, что военные РФ якобы полностью взяли под контроль всю собственную территорию.

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Путин утверждает, что остающиеся на Курщине украинские воины сидят "по щелям в подвалах". Так или иначе, но все равно по его словам "это непростое время", цитирует британский вещатель слова военного преступника.

"Это непростое время, но оно не закончилось. Да, выбили из Курской области противника, но там еще по щелям, в подвалах каких-то сидят. Мы слышим, что говорят – там просят эвакуации. Но эвакуироваться невозможно, потому что там разрозненные группы по два-три человека где-то в перелесках сидят, в норах каких-то", – якобы заявил Путин.

Правда, ВВС "не может подтвердить достоверность заявлений из-за ведения боевых действий".

Российские власти объявили о "полном разгроме" украинских войск в Курской области в начале этой недели. Украинская армия, по их заявлениям, была выбита из последнего населённого пункта, который оставался под контролем ВСУ.

В свою очередь британский вещатель, ссылаясь на карты OSINT-проекта DeepState, признает, что украинские войска контролируют "приграничные территории России и Украины в Курской области".

Как сообщал OBOZ.UA, по данным украинского Генштаба, за минувшие сутки на Курском направлении подразделения Сил обороны Украины остановили 25 атак российских захватчиков. Кроме этого, враг нанес восемь авиационных ударов с применением 19 управляемых бомб, а также совершил 250 артиллерийских обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 19 из реактивных систем залпового огня.

Также Силы обороны Украины ликвидировали в Курской области военного преступника Бувайсара Умханова с позывным "Тарзан" – командира взвода из рядов чеченского спецназа "Ахмат". Он причастен к убийствам украинцев во время оккупации районов Киевщины и Черниговщины в начале полномасштабного российского вторжения, а также жителей Донбасса.

Напомним, что Северная Корея впервые официально подтвердила отправку своих войск в Россию для поддержки ее действий в войне против Украины.

Причем на северокорейском телевидении бои в Курщине назвали "освободительной операцией", а Украину – "агрессором". В то же время, там признали наличие потерь в рядах армии КНДР, которая воевала за РФ.

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