Дроны атаковали нефтебазу в Старом Осколе на Белгородщине: пожар видно издалека. Фото и видео
Вечером 6 января в Белгородской области России вновь прогремели взрывы. По имеющейся информации, украинскими дронами была поражена еще одна нефтебаза страны-агрессора – предприятие пылает так, что пожар можно увидеть за несколько километров.
По сообщениям OSINT-сообщества группы Exilenova+, взрывы прогремели в городе Старый Оскол Белгородской области. Местные власти пока никак не прокомментировали взрывы и пожар в городе.
Где были взрывы
Старый Оскол – административный, экономический и промышленный центр крупной Старооскольско-Губкинской агломерации Центрального Черноземья. Расположен на берегу реки Оскол, в 153 км к северо-востоку от Белгорода, вблизи границы с Курской областью. Это второй по численности населения город области.
Интересно, что город ранее входил в состав Киевской губернии. Однако сейчас он является носителем красного флага от курского комитета комсомольцев.
Что предшествовало
В Старом Осколе расположена нефтебаза "Осколнефтеснаб", которая уже была целью атак украинских дронов, что приводило к взрывам и пожарам на резервуарах предприятия. Эта нефтебаза является крупной региональной компанией, обеспечивающей топливом всю Белгородскую область.
База "Осколнефтеснаб", в частности, впервые была атакована с воздуха в мае 2024 года. Также по этой базе был нанесен авиаудар в ноябре того же года.
Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 6 января 2026 года подразделения front strike Сил специальных операций нанесли успешные удары по объектам оккупантов на временно захваченных территориях Донецкой области. С помощью ударных дронов FP-2 наши воины поразили два склада оккупантов, также в результате удара пострадала логистика врага.
К тому же, СБУ нанесла результативные удары по ракетно-артиллерийскому арсеналу в Костромской области и нефтебазе в Липецкой. В результате атак вспыхнули масштабные пожары.
