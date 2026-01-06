Дроны атаковали нефтебазу в Старом Осколе на Белгородщине: пожар видно издалека. Фото и видео

Вечером 6 января в Белгородской области России вновь прогремели взрывы. По имеющейся информации, украинскими дронами была поражена еще одна нефтебаза страны-агрессора – предприятие пылает так, что пожар можно увидеть за несколько километров.

По сообщениям OSINT-сообщества группы Exilenova+, взрывы прогремели в городе Старый Оскол Белгородской области. Местные власти пока никак не прокомментировали взрывы и пожар в городе.

Где были взрывы

Старый Оскол – административный, экономический и промышленный центр крупной Старооскольско-Губкинской агломерации Центрального Черноземья. Расположен на берегу реки Оскол, в 153 км к северо-востоку от Белгорода, вблизи границы с Курской областью. Это второй по численности населения город области.

Интересно, что город ранее входил в состав Киевской губернии. Однако сейчас он является носителем красного флага от курского комитета комсомольцев.

Что предшествовало

В Старом Осколе расположена нефтебаза "Осколнефтеснаб", которая уже была целью атак украинских дронов, что приводило к взрывам и пожарам на резервуарах предприятия. Эта нефтебаза является крупной региональной компанией, обеспечивающей топливом всю Белгородскую область.

База "Осколнефтеснаб", в частности, впервые была атакована с воздуха в мае 2024 года. Также по этой базе был нанесен авиаудар в ноябре того же года.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 6 января 2026 года подразделения front strike Сил специальных операций нанесли успешные удары по объектам оккупантов на временно захваченных территориях Донецкой области. С помощью ударных дронов FP-2 наши воины поразили два склада оккупантов, также в результате удара пострадала логистика врага.

К тому же, СБУ нанесла результативные удары по ракетно-артиллерийскому арсеналу в Костромской области и нефтебазе в Липецкой. В результате атак вспыхнули масштабные пожары.

