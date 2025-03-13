Дроны атаковали Калужскую область: возник пожар на предприятии, россияне говорят о пострадавшем

В России 13 марта заявили об атаке дронов на Калужскую область, которую их противовоздушная оборона якобы отразила. Там признали пожар, возникший на одном из предприятий, и указали на пострадавшего.

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Такую информацию сообщил местный губернатор Владислава Шапша. Он утверждал, что за ночь российская ПВО "сбила 25 беспилотников" над регионом.

По его словам, дроны были перехвачены и уничтожены на территории Дзержинского, Хвастовичского, Кировского, Думиничского, Мещевского и Ульяновского районов.

"В результате падения одного из БПЛА возникло возгорание технического здания промышленного предприятия в Дзержинском районе. Оперативно ликвидировано. Один из сотрудников ночной смены получил ранение легкой степени тяжести", – сообщил российский чиновник.

Также он заявил, что из-за падения БПЛА были повреждены башня связи и линия электроснабжения в Хвастовичском районе.

Губернатор отчитался об отсутствии жертв и серьезных повреждений инфраструктуры, добавив, что "на местах уничтожения беспилотников" работают соответствующие службы.

Кроме того, этой ночью россияне жаловались на взрывы в Краснодарском крае РФ, который якобы тоже атаковали беспилотники. На опубликованных в сети кадрах слышна работа российской ПВО, а также видно, как на месте прилетов вспыхнул сильный пожар

Как сообщал OBOZ.UA, вечером 12 марта беспилотники атаковали Воронежскую область РФ, на месте удара вспыхнул пожар. Предварительно отмечалось, что там горели объекты газовой инфраструктуры.

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