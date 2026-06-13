Старшая дочь российского диктора Владимира Путина, Мария Воронцова, появилась на публике в наряде, стоимость которого превышает 8 тысяч евро. Её гардероб привлек внимание после выступления на Петербургском международном экономическом форуме.

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В стоимость комплекта не вошли обувь, часы и драгоценности, которые сложно разглядеть на опубликованных кадрах. При этом общая стоимость образа могла превысить миллион рублей. Об этом сообщает одно из российских СМИ, ссылаясь на оценку эксперта.

По словам эксперта, в отличие от младшей дочери президента Екатерины Тихоновой, которая обычно участвует в мероприятиях по видеосвязи, Воронцова посещает их лично. Эксперт считает, что старшая дочь Путина предпочитает сдержанный стиль и старается не привлекать чрезмерного внимания к своему достатку.

По мнению специалистки, Воронцова выбрала вещи от итальянского бренда Loro Piana, который она назвала любимым брендом кремлевского лидера. Такой стиль эксперт охарактеризовала как "тихий люкс" – ю демонстрацию богатства без яркой показности.

Для оценки стоимости образа нашли похожие вещи на онлайн-площадках. Так, пиджак оценили в 3600 евро, блузку — в 1800 евро, юбку — в 2200 евро, а платок — – примерно в 600 евро.

Общая стоимость одежды превышает 8 тысяч евро. По подсчетам эксперта, человеку со средней зарплатой около 60 тысяч рублей пришлось бы откладывать средства на такой гардероб в течение года, не тратя деньги на другие нужды.

Однако в расчеты не были включены туфли, часы и украшения, которые дополняли образ. Подготовка такого комплекта для участия в форуме могла стоить не менее миллиона рублей, а вероятно –, значительно больше.

Появление дочери диктатора в такой одежде вызвало истерику у жителей страны-агрессора. В комментариях под ее выступлением россияне вспомнили, в частности, сотни тысяч погибших на кладбищах.

Как сообщал OBOZ.UA, депутат Госдумы России Вячеслав Мархаев заявил, что их страна находится "на грани социального взрыва" из-за коррупции, роста цен и войны, которую они сами и начали.Он пожаловался на потери населения на войне из-за "неэффективного руководства", постоянных атак на их города, которые они "вынуждены терпеть", и демонстрации призрачного благополучия, когда на деле уровень жизни только падает.

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