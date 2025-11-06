Для дискредитации ГУР: российские пропагандисты массово создают фейковые страницы 'Спецподразделения Тимура'

Российские пропагандисты продолжают неустанно создавать фейки и распространять дезинформацию. Это, в частности, делается для дискредитации Главного управления разведки.

Сейчас в ведомстве сообщили, что РФ создала фейковые страницы "Спецподразделения Тимура". Пропагандисты в очередной раз занимаются ложью вместо аргументов.

"В попытке противодействовать росту сопротивления кремлевскому режиму внутри РФ российские спецслужбы вернулись к своим привычным методам борьбы", – говорится в сообщении ГУР.

В частности, российские пропагандисты активизировали усилия по созданию Telegram-каналов и страниц в соцсетях, которые имитируют официальные ресурсы "Спецподразделения Тимура" ГУР МО Украины. Их цель – ввести в заблуждение потенциальных добровольцев, дискредитировать украинскую военную разведку и сорвать процесс привлечения новых бойцов к движению сопротивления, которое все больше охватывает территорию самой России.

"Недавно московиты зарегистрировали фейковую Telegram-страницу "Спецподразделения Тимура", первое сообщение на которой появилось 31 октября 2025 года", – отмечают в ведомстве.

ГУР МО Украины отмечает: по решению командования официальная коммуникация этого спецподразделения ведется исключительно через официальные ресурсы военной разведки Украины. Кроме того, прибегают россияне и к имитации страниц подразделений, входящих в состав "Спецподразделения Тимура".

Например, 16 марта 2024 года в Telegram зарегистрировали фейковую страницу Российского Добровольческого Корпуса, а первое сообщение на канале появилось 24 августа 2024 года. Сейчас на канал "накрутили" более 130 тысяч подписчиков – на более чем 13 тысяч больше, чем настоящая страница РДК.

"Рост антикремлевского сопротивления и увеличение количества россиян, которые присоединяются к добровольческим подразделениям украинской разведки, вызывает тревогу у Кремля. Именно поэтому ФСБ пытается хоть как-то "воевать " – создавая фейковые страницы, фабрикуя дезинформацию и маскируя собственные провалы под "информационные операции". Сохраняйте бдительность и пользуйтесь только проверенными источниками", – резюмировали ситуацию в ГУР МО.

