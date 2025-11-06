В Эстонии пророссийского пропагандиста взяли под стражу: стало известно, что нашли у него во время обысков

В Таллинне задержали известного пророссийского блогера Олега Беседина, которого подозревают в деятельности против государства и нарушении санкций ЕС. Суд постановил взять его под стражу на два месяца.

Об этом пишет err.ee. Так, Харьюский уездный суд 5 ноября принял решение арестовать Олега Беседина — автора популярной Facebook-группы "Таллинцы".

Его задержали 4 ноября сотрудники Полиции безопасности (КаПо) по подозрению в ненасильственных действиях против Эстонской Республики и нарушении международных санкций.

В прокуратуре отметили, что Беседин систематически согласовывал свою деятельность на YouTube-канале с лицами, находящимися в России, в частности с теми, кто занимается информационными операциями влияния. Суд признал, что оставаясь на свободе, подозреваемый мог бы продолжить сотрудничество, ведь его связи с РФ не разорваны.

Также суд указал на риск побега в Россию, несмотря на наличие семьи в Эстонии. Государственным защитником Беседина назначили Наталью Лаусмаа, которая заявила, что ее подзащитный не признает себя виновным.

Во время обыска у блогера обнаружили сотни тысяч рублей. Следствие установило, что по меньшей мере с 2022 года он был вовлечен в информационную деятельность в пользу российских спецслужб и неоднократно передавал контент СМИ, которые находятся под санкциями ЕС.

Беседину предъявили подозрение по двум статьям Пенитенциарного кодекса Эстонии – ч.1 ст.233 (ненасильственная деятельность против государства) и ч.1 ст.93-1 (нарушение международных санкций). Ему грозит до 15 лет заключения.

