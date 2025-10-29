Россия возрождает нарративы советской эпохи и готовит население к мобилизации: в ISW объяснили, что стоит за действиями Кремля

Россия возрождает советские нарративы о вымышленной "внешней агрессии" против себя. Они нужны Москве для оправдания собственных будущих агрессивных действий против Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона.

Видео дня

Также Кремль готовит почву для обоснования дальнейшей милитаризации и полномасштабной мобилизации российского населения. Об этом говорится в новом материале Института изучения войны (ISW).

Кремль возрождает советские нарративы

Накануне, 28 октября, в службе внешней разведки РФ заявили, что Франция якобы готовит военный контингент численностью около 2 тыс. человек для отправки в Украину – утверждение, которое в ISW назвали абсолютно безосновательным.

По версии СВР, этот контингент является частью Французского иностранного легиона, который российские Z-блогеры ранее уже "отправляли" на фронт в Украине. Так что российская служба внешней разведки продолжила реализацию "согласованных усилий Кремля по оправданию заявлений, что Россия воюет со всем НАТО, а не только с Украиной", что делает регулярно.

"Кремль часто использует СВР для распространения необоснованных обвинений, направленных на ослабление поддержки Украины и сеяние сомнений относительно характера собственных провокаций России против государств-членов НАТО. С середины сентября 2025 года СВР чаще публикует публичные заявления о якобы западных провокациях против России, что представляет собой согласованную схему деятельности, которая, вероятно, является частью информационно-психологической фазы "ноль" России, что создает условия для высшего уровня конфликта между НАТО и РФ", – считают аналитики.

Свою "партию" в информационной кампании Кремля продолжает выполнять и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он накануне повторил заявления о том, что НАТО остается значительной угрозой для России – в частности, из-за того, что продолжает принимать новых членов и предоставляет Украине оружие, "финансовую и политическую поддержку".

Лавров заявил, что НАТО искусственно расширяет свою зону ответственности за пределы Евроатлантического региона, в частности на Индо-Тихоокеанский регион, Ближний Восток, Южный Кавказ и Центральную и Южную Азию, с целью сдерживания Китайской Народной Республики (КНР), изоляции России, противостояния Северной Корее и значительного расширения своего влияния.

Синхронно с Лавровым и СВР 28 октября вышел в информационное пространство и секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу – с похожими по содержанию тезисами. Он заявил, что Россия сейчас противостоит агрессивному внешнему давлению и антироссийской пропаганде со стороны Запада, и что Запад пытается разделить Россию на ряд "этногосударств".

"Эти нарративы не являются новыми и фактически возвращаются к риторическим оправданиям Советского Союза по Холодной войне как ответ на "окружение врагами". Возрождение службой внешней разведки, Лавровым и Шойгу нарративов советской эпохи о том, что Россия должна защищать себя от мнимых глобальных угроз, поддерживает широкие усилия Кремля по привлечению внутренней поддержки затяжной войны в Украине и будущего военного конфликта против НАТО", – считают аналитики.

Кроме того, российские чиновники активно создают условия для оправдания дальнейшей милитаризации и полномасштабной мобилизации российского населения.

Тот же Шойгу, находясь в Нижегородской области, заявил, что иностранные разведывательные службы якобы пытаются проникнуть на критически важную российскую инфраструктуру, включая предприятия оборонно-промышленной базы, транспортные сооружения и энергетические компании, с целью осуществления диверсий и похищения стратегической информации. Поэтому, продолжил Шойгу, Россия может начать привлекать резервистов для защиты критически важной российской инфраструктуры.

"Российские власти ранее утверждали, что Россия намерена мобилизовать резервистов для защиты критически важной инфраструктуры от украинских ударов, и, похоже, расширяет это оправдание также на защиту от вероятных западных шпионов. Российские власти, вероятно, используют угрозу западных агитаторов в России, чтобы оправдать усиление общественных репрессий и получить дополнительную поддержку для мобилизации резервистов", – резюмировали в ISW.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Кремле отклонили предложенное Трампом прекращение огня. Аналитики ISW именно так трактовали заявления Лаврова о якобы готовности Путина принять за основу для завершения войны "концепцию Вашингтона" перед саммитом в Анкоридже – в ее трактовке спецпредставителем Трампа Стивом Уиткоффом.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!