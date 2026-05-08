У Зеленского ответили, какое 'послание' от Украины Фицо может передать Путину

Советник президента Украины по вопросам коммуникации Дмитрий Литвин заявил, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо может передать российскому диктатору Владимиру Путину послание от президента Украины Владимира Зеленского. Оно может касатьсяпотенциальной встречи обоих лидеров стран.

Видео дня

Об этом он сообщил в комментарии украинским медиа. По его словам, Украина стремится к окончанию войны.

"У них (Роберта Фицо и Владимира Зеленского – Ред.) был разговор о дипломатических позициях и перспективах, и в частности премьер-министр Фицо спросил – на что Украина настроена? Президент ему ответил, что мы стремимся к окончанию войны, нужны достойные решения для этого, и Украина готова встречаться на уровне лидеров в содержательном формате, чтобы были именно такие решения. Наверное в этом ключе премьер-министр Фицо и будет общаться", – сказал Литвин.

Визит Фицо в Москву

По данным словацкого издания Marker, Роберт Фицо 9 мая отправится в Москву обходным маршрутом через Чехию, Германию, Швецию и Финляндию. Такой маршрут словацкая делегация выбрала после того, как Польша и страны Балтии не позволили пролет над своей территорией.

В материале отмечается, что Прага, Берлин, Стокгольм и Хельсинки не выдвигали возражений относительно полета словацкого правительственного борта в Москву. Источник издания в МИД страны также заявил, что отдельные западные политики проявляют интерес к обмену информацией после переговоров.

Отдельно отмечается, что в военном параде в Москве словацкий премьер, как и в прошлом году, участвовать не будет.

Ограничения в России

Тем временем Кремль подтвердил, что 9 мая в Москве полностью отключат мобильный интернет и SMS-связь. Ограничения будут касаться даже ресурсов из так называемого "белого списка".

Во многих регионах РФ также отменяют парады и вводят дополнительные ограничения на праздничные мероприятия. Эксперты обращают внимание, что масштаб празднования 9 мая в России заметно изменился по сравнению с предыдущими годами. И, похоже, российские власти пытаются максимально обезопасить проведение мероприятий из-за опасений возможных инцидентов.

Как сообщал OBOZ.UA, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявлял, что Варшава пропустит самолет Роберта Фицо в Москву 9 мая, если он поддержит помощь Украине. Польский министр отметил, что глава словацкого правительства, согласно его последнему интервью, продемонстрировал более конструктивный подход к вопросу Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!