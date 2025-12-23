В российском Нижнем Новгороде во вторник, 23 декабря произошел мощный взрыв. В результате этого в речном порту на Волге загорелся плавучий кран-баржа.

Об этом сообщают росСМИ. Возле горящего крана находятся с десяток других кораблей, на которые может перекинуться пламя.

Предварительно установлено, что кран принадлежит Борской судоремонтной компании. На опубликованных кадрах видно, что пламя полностью охватило корабль.

Рядом с охваченным пламенем кораблем также находятся портовые резервуары и другие корабли, на которые может распространиться огонь.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на вторник, 23 декабря, Ставропольский край РФ атаковали беспилотники. Громко было в Буденновске, там был поражен химический завод "Ставролен".

