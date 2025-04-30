'Было громко': в российских Рыльске и Муроме ночью прогремели взрывы и вспыхнул пожар. Видео

Ночью на территории РФ пошалили неизвестные дроны. Взрывы раздавались в городе Рыльск Курской области, там, по предварительным данным, был поражен обустроенный российскими войсками склад, что привело к зрелищной детонации.

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А в Муроме Владимирской области во время атаки дронов также вспыхнул склад - вероятно, принадлежащий пороховому заводу: огонь охватил сотни кв м площади. Об этом сообщили спикер Украинской добровольческой армии Юг Сергей Братчук и руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

Так, по словам Братчука, "бавовна" посетила минувшей ночью в Рыльск: принимали ее по конкретному адресу.

"Город Рыльск получил по рылу. Точнее, те российские воины, которые что-то спрятали на Автозаводской, 5. Что именно – сейчас уточняем. Но это было прекрасно и громко. Это те штукенции, на которые можно смотреть вечно: когда к*цапы получают по рылу", – сказал он, пообещав впоследствии раскрыть подробности поражения.

Подтвердил взрывы в Рыльске и Андрющенко.

"Рыльск, Курская область. Ночью заблудившиеся "мопеды" нанесли ряд ударов. Метко", – лаконично отметил он, добавив снятые местными кадры с последствиями поражения.

Параллельно в ряде российских регионов был объявлен план "Ковер" из-за угрозы дронов. В частности, ориентировочно до 07:15 утра не принимали и не выпускали самолеты аэропорты Нижнего Новгорода (накануне встречавшего украинские дроны), а также городов Иваново и Ярославль.

Также Андрющенко обратил внимание на "взрывную ночь" в Муроме Владимирской области.

"Муром. Владимирская область. 830 км. От границы Украины. Приблизительно в 05:30 поражено промышленное предприятие нашими БПЛА, вспыхнул масштабный пожар. Загорелось складское помещение, площадь пожара — по меньшей мере 720 кв. м. На месте работали 45 спасателей и 14 единиц техники. Огонь удалось локализовать только позже", – рассказал он.

А Братчук высказал предположение, что под атакой дронов ночью мог оказаться завод в Вербовском районе Мурома.

"В этом районе, в частности, расположен Муромский приборостроительный завод (другое название – "пороховый"), который, в том числе, производит пиротехнические средства и с 2023 года находится под санкциями Евросоюза и Украины", – отметил он.

Этой же версии придерживается и Telegram-канал Exilenova+.

"В Муроме Владимирской области были прилеты по Муромскому приборостроительному пороховому заводу. Это российское многопрофильное предприятие... специализируется на производстве средств инициирования и возгорания боеприпасов для всех родов войск вооруженных сил, МВД, ФСБ... Локация: 55.51792023531611, 41.98576892492608", – говорится в сообщении.

По данным из открытых источников, предприятие производит:

пиротехнические устройства для приведения в действие средств спасения в авиационной, морской и сухопутной технике, а также для космических комплексов, в том числе пилотируемых;

капсюли-зажигатели для всех видов гражданского, служебного и спортивного оружия;

средства инициирования для разных систем пожаротушения с использованием технологии двойного назначения;

средства спасения на водах для МЧС, военного и гражданского флота.

О серьезности поражений может свидетельствовать уже то, что прилеты подтвердили местные власти, ввернув, впрочем, упоминание об "эффективности" российской противовоздушной обороны.

"Зафиксирован прилет нескольких беспилотников, они подавлены средствами РЭБ. Беспилотная техника повредила два здания: в одном, как ранее говорилось, произошел пожар, он локализован. Второе пострадало незначительно, обошлось без возгораний, там также работают специалисты", – заявил губернатор Владимирской области Александр Авдеев, добавив привычное клише о том, что никто якобы не пострадал.

А вот в российском минобороны решили не отступать от устоявшейся практики – и бодро отрапортовали об "отражении атаки". По версии окупантов, ночью российская ПВО якобы "сбила" 34 украинских беспилотника. из них 15 – над Курской, 8 – над Брянской, 7 – над Орловской, 3 – над Владимирской и 1 – над Белгородской областями.

Напомним, ранее стало известно, что в Новороссийске прогремели мощные взрывы, после них в районе нефтебазы вспыхнул пожар.

Также дроны атаковали российский Брянск, в результате этого горел завод микроэлектроники.

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