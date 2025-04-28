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В Новороссийске раздались мощные взрывы и вспыхнул пожар на нефтебазе. Видео

Дарья Дурова
Новости России
1 минута
1,4 т.
В Новороссийске раздались мощные взрывы и вспыхнул пожар на нефтебазе. Видео

В России вечером 28 апреля вспыхнул масштабный пожар в н.п. Кирилловка, что рядом с Новороссийском Краснодарского края. Вероятно, взрыв произошел на нефтебазе в результате успешной атаки.

Видео дня

Российские паблики делились фото и видео с места инцидента. Местные жители слышали звуки нескольких взрывов.

Около 21:10 мониторинговые каналы страны-агрессора писали об угрозе ударов с воздуха, а также о возможном применении ПКР "Нептун".

В Новороссийске раздались мощные взрывы и вспыхнул пожар на нефтебазе. Видео
В Новороссийске раздались мощные взрывы и вспыхнул пожар на нефтебазе. Видео

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