"Буквально с порога": Путин пожаловался, что России дважды отказывали во вступлении в НАТО. Видео

Российской Федерации было неоднократно отказано в просьбе о вступлении в Североатлантический альянс. Впервые это произошло еще в 1954 году, когда Москва официально подала заявку, которая была отклонена.

Такое заявление российский диктатор сделал во время выступления на Валдайском форуме. По словам Владимира Путина, отказ прозвучал дважды.

"Наша страна, стремясь ликвидировать основания для блоковой конфронтации, создать общее пространство безопасности, дважды заявляла даже о своей готовности вступить в НАТО. Это было в 1954 году, а также в 2000 году во время визита Клинтона. Оба раза мы получили отказ, причем с порога", – заявил он.

– впервые это произошло еще при СССР в 1954 году, когда Москва официально подала заявку, которую отклонили;

– второй раз – в 2000 году во время визита в РФ тогдашнего президента США Билла Клинтона, когда Путин озвучил этот вопрос устно. Как известно, американский лидер тогда воспринял эту просьбу за шутку.

При этом Путин вновь повторил тезис о том, что развязанную им войну в Украине можно было бы предотвратить, если бы"НАТО не приближалось к границам России" и если бы Украина сохранила"реальный суверенитет".

"Этого можно было избежать, если бы иначе выстраивалась работа с администрацией Байдена, если бы Украину не превратили в разрушительный инструмент в чужих руках, если бы не использовали для этого Североатлантический альянс, продвигавшийся к нашим границам", – заявил он.

Ранее сообщалось о том, что президент Украины Владимир Зеленский обсудил с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте противодействие российским провокациям и наполнение инициативы PURL новыми взносами.

Как сообщал OBOZ.UA, Соединенные Штаты могут предоставить Украине разведывательные данные для нанесения ударов по энергетической инфраструктуре России. Речь идет о данных, которые обеспечат возможность более дальнобойных ударов на территории РФ.

