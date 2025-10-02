США предоставят Украине разведданные для ударов вглубь территории России – WSJ

Соединенные Штаты могут предоставить Украине разведывательные данные для нанесения ударов по энергетической инфраструктуре России. Речь идет о данных, которые обеспечат возможность более дальнобойных ударов на территории РФ.

Среди возможных целей – нефтеперерабатывающие заводы, трубопроводы и электростанции. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Чем именно могут помочь США

Два американских чиновника на условиях анонимности рассказали, что Соединенные Штаты могут не только предоставить дополнительные разведданные, но и требуют, чтобы союзники по НАТО оказали аналогичную поддержку.

Это решение представляет собой первое известное изменение политики, одобренное президентом Дональдом Трампом после ужесточения его риторики в отношении России.

Вашингтон давно делится разведданными с Киевом, но если риторика Трампа подкрепится новыми разведданными, Украине будет легче наносить удары по объектам инфраструктуры, таким как нефтеперерабатывающие заводы, трубопроводы и электростанции. Основной целью таких ударов станет лишение Кремля доходов и нефти.

Пока что Белый дом не отреагировал на информацию о предоставлении дополнительных разведывательных данных. В то же время американские журналисты отмечают, что представительство России при ООН в Нью-Йорке отказалось от комментариев.

Напомним, вице-президент США Джей Ди Вэнс публично заявил, что в последние недели именно Россия отказывается от предложений США о проведении каких-либо переговоров в двухстороннем или трехстороннем формате.

Как сообщал OBOZ.UA, также в ООН президент США Дональд Трамп заявил, что Украина находится в позиции, чтобы победить и вернуть все свои территории в первоначальных границах. Это возможно с поддержкой Европы и НАТО. Трамп сравнил агрессоров с "бумажным тигром".

