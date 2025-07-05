БпЛА атаковали в РФ военные аэродромы и завод в Чебоксарах: возникли пожары. Фото и видео

В России пожаловались на новые атаки дронов в ряде регионов. Взрывы ночью и утром 5 июля раздавались, в частности, в районах военных аэродромов "Энгельс" и "Борисоглебск".

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Также мощный пожар после атаки вспыхнул в промзоне в городе Чебоксары" (Чувашия). Кадры с беспилотниками, взрывами и их последствиями россияне выкладывали в сеть.

Так, среди целей, которые выбрали неизвестные добрые дроны на территории РФ на этот раз, был военный аэродром в Энгельсе Саратовской области. Взрывы там прогремели утром. Очевидцы рассказывали о работе ПВО и РЭБ, жители города также жаловались на отсутствие мобильной связи.

При этом местные власти заявили, что "в результате атаки БпЛА есть разрушения жилых домов в Энгельсе и Саратове. Предварительно пострадавших нет. На месте работают экстренные службы". Упоминаний об аэродроме, с которого взлетает для ударов по Украине вражеская авиация, в сообщениях не было.

Еще один аэродром, последствия атаки на который видны уже даже из космоса, расположен в Воронежской области РФ – в Борисоглебске. Несколько дней назад там был атакован Борисоглебский учебный авиационный центр подготовки летного состава имени Чкалова, ликвидированы двое российских военнослужащих. Власти региона скрыли и атаку на авиацентр, и гибель оккупантов.

Сейчас же в Борисоглебске снова выдалась "движуха". Местные фиксировали на видео пролеты дронов и взрывы, а также огненное зарево в районе аэродрома после атаки.

Пожары там зафиксировали и спутники NASA.

В главном городе Чувашии, Чебоксарах, местные жители также наблюдали в небе неизвестные добрые дроны и зафиксировали, как они попадают в неизвестную пока цель в промзоне. Ее очевидцы на кадрах в сети обозначают как "завод". При этом некоторые видео сняты с территории производителя котлов для отопления "Вутерм", судя по ним, прилет произошел или на предприятии, или непосредственно рядом с ним.

Что именно было поражено – пока неизвестно. Однако российское независимое издание ASTRA отмечает, что полиция после атаки перекрыла въезд на территорию АО "ВНИИР-Прогресс". Это предприятие производит для российской армии антенны "Комета", которые защищают дроны ВС РФ от украинских РЭБ.

"Новые кадры жителей Чебоксар свидетельствуют, что силовики перекрыли въезд в ТЦ "МВТ Центр" на проспекте Яковлева. С другой стороны ТЦ располагается "ВНИИР-Прогресс". При этом предприятие находится примерно в 4 километрах от завода Vutherm, в районе которого возник пожар после атаки БПЛА, свидетельствует анализ ASTRA. Причина перекрытия территории "ВНИИР-Прогресс" и ТЦ ""МВТ Центр" на данный момент неизвестна", – уточнили в ASTRA.

Предыдущая атака на это предприятие состоялась 9 июня, после нее оно приостанавливало работу.

Впоследствии глава Чувашии Олег Николаев подтвердил атаку на "ВНИИР-Прогресс", по его словам, производство не работает после прошлой атаки в июне этого года. Также он подтвердил атаку на здание на Лапсарском проезде.

"Сегодня утром в Чувашии зафиксирована атака двумя украинскими беспилотниками. Благодаря слаженной работе экстренных служб удалось избежать жертв и пострадавших. Один дрон упал на крышу пустующего здания АО "ВНИИР", производство на котором приостановлено после предыдущей атаки в июне текущего года, второй повредил строящийся склад на Лапсарском проезде. Все службы работают в усиленном режиме, мы держим ситуацию под полным контролем. Прошу сохранять спокойствие и доверять только официальной информации", — написал Николаев.

После прилета на месте попадания вспыхнул пожар. Густой черный дым от него был заметен издалека.

В Чебоксарах местные также жаловались на перебои в работе мобильной связи.

Также об атаке дронов заявляли в Ленинградской области. Из-за нее в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге задержали более 50 рейсов. План "Ковер" там объявили в конце прошлых суток.

"Для обеспечения безопасности полетов аэропорт Пулково с 23:15 (с несколькими открытиями) временно ограничен на прием и выпуск воздушных судов. В аэропорту обслуживающий персонал и наземные службы работают в усиленном режиме. Авиакомпании осуществляют вынужденные корректировки расписания. На текущий момент задержано более 50 рейсов. С пассажирами работают представители авиакомпаний и аэропорта. На период ожидания предоставляются вода и питание", — заявили в пресс-службе "Пулково".

Напомним, накануне в Генштабе подтвердили удар по предприятию по производству боевых частей для "Шахедов" в Подмосковье. После атаки там фиксировался пожар.

Также 4 июля под Белгородом после атаки дронов вспыхнул химзавод: россияне жаловались, что дым видно за 25 км.

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