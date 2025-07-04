Под Белгородом после атаки дронов вспыхнул химзавод: россияне жалуются, что дым видно за 25 км

В российском городе Шебекино Белгородской области в пятницу, 4 июля, произошел крупный пожар на химическом заводе после того, как предприятие было атаковано беспилотниками. Над горящим заводом поднялся огромный столб дыма, который виден, в том числе из Белгорода, расположенного в 25 километрах.

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Об этом пишут в местных пабликах. Власти области подтвердили инцидент, не уточняя, куда именно был нанесен удар дронами.

Согласно открытым данным, в промзоне Шебекино находятся четыре химических производства, среди которых наиболее известны "Акосинтез" и "Селена". По неофициальной информации, под атаку дронов попал именно завод химических реагентов "Селена".

Губернатор региона Вячеслав Гладков, не конкретизируя, назвал завод "гражданским предприятием". Он также добавил, что в результате пожара на объекте пострадали два человека.

Одного доставили в шебекинскую больницу, по оценке врачей его состояние "стабильно тяжелое". Второму пострадавшему медики оказали помощь на месте.

Гладков отметил, что пожар на территории предприятия "произошел в результате детонации", однако не уточнил, что именно детонировало на "гражданском предприятии".

Пожар, который начался примерно пять часов назад, сейчас даже не локализован. Гладков сообщает, что приказал выделили транспорт для подвоза воды к месту пожара.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 4 июля в городе Сергеев Посад в Подмосковье пожаловались на атаку БПЛА. Утверждалось, что дроны летели в сторону завода "по обработке металла". Громко было и в Азове на Ростовщине – там под прицелом оказался оптико-механический завод, где собирают "глаза" для российской бронетехники.

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины подтвердили, что в Сергиевом Посаде 4 июля было поражено предприятие по производству боевых частей для "Шахедов".

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