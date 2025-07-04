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Под Белгородом после атаки дронов вспыхнул химзавод: россияне жалуются, что дым видно за 25 км

Михаил Левакин
Новости России
2 минуты
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Под Белгородом после атаки дронов вспыхнул химзавод: россияне жалуются, что дым видно за 25 км

В российском городе Шебекино Белгородской области в пятницу, 4 июля, произошел крупный пожар на химическом заводе после того, как предприятие было атаковано беспилотниками. Над горящим заводом поднялся огромный столб дыма, который виден, в том числе из Белгорода, расположенного в 25 километрах.

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Об этом пишут в местных пабликах. Власти области подтвердили инцидент, не уточняя, куда именно был нанесен удар дронами.

Под Белгородом после атаки дронов вспыхнул химзавод: россияне жалуются, что дым видно за 25 км

Согласно открытым данным, в промзоне Шебекино находятся четыре химических производства, среди которых наиболее известны "Акосинтез" и "Селена". По неофициальной информации, под атаку дронов попал именно завод химических реагентов "Селена".

Губернатор региона Вячеслав Гладков, не конкретизируя, назвал завод "гражданским предприятием". Он также добавил, что в результате пожара на объекте пострадали два человека.

Под Белгородом после атаки дронов вспыхнул химзавод: россияне жалуются, что дым видно за 25 км

Одного доставили в шебекинскую больницу, по оценке врачей его состояние "стабильно тяжелое". Второму пострадавшему медики оказали помощь на месте.

Гладков отметил, что пожар на территории предприятия "произошел в результате детонации", однако не уточнил, что именно детонировало на "гражданском предприятии".

Под Белгородом после атаки дронов вспыхнул химзавод: россияне жалуются, что дым видно за 25 км
Под Белгородом после атаки дронов вспыхнул химзавод: россияне жалуются, что дым видно за 25 км

Пожар, который начался примерно пять часов назад, сейчас даже не локализован. Гладков сообщает, что приказал выделили транспорт для подвоза воды к месту пожара.

Под Белгородом после атаки дронов вспыхнул химзавод: россияне жалуются, что дым видно за 25 км

Как сообщал OBOZ.UA, утром 4 июля в городе Сергеев Посад в Подмосковье пожаловались на атаку БПЛА. Утверждалось, что дроны летели в сторону завода "по обработке металла". Громко было и в Азове на Ростовщине – там под прицелом оказался оптико-механический завод, где собирают "глаза" для российской бронетехники.

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины подтвердили, что в Сергиевом Посаде 4 июля было поражено предприятие по производству боевых частей для "Шахедов".

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