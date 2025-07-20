Большой автопарк: россияне хвастаются запуском 'Шахедов' из американских пикапов. Видео

Российские захватчики хвастаются запуском ударных беспилотников "Шахед" по мирным городам Украины с пикапов американского производства. Более того, страна-агрессор откровенно делится, что в изготовлении БПЛА участвуют дети и женщины.

Видео дня

Пропагандистские видео было опубликовано в Telegram. Таким образом оккупанты умышленно не скрывают масштабы производства, чтобы запугать весь цивилизованный мир.

В ролике отмечается, что дроны в ожидании запусков хранятся в гаражах ангара, а взлетные полосы отделены защитными земляными валами. На видео также демонстрируется несколько американских пикапов, из которых оккупанты запускают дроны каждый вечер.

Что известно об авто производства США

Ram Pickup – полноразмерный пикап, выпускаемый автоконцерном Chrysler под брендом Ram Trucks.

Тип корпуса – рамный, грузовой. Подвеска – смешанная, или передняя – пружинная на моделях третьего поколения и полностью пружинная на моделях четвертого поколения. Подключается полный привод или только задний.

Один из немногочисленных представителей полноразмерных пикапов, производятся на заводах США и Мексики с 1981 года и по сей день.

В январе 2019 года представлена обновленная серия Ram Heavy Duty. Новая рама на 98,5% состоит из высокопрочной стали. Изменились настройки подвески, силовые агрегаты, системы безопасности, медиацентр, дизайн снаружи и внутри.

Напомним, российские пропагандисты показали видео с завода в Алабуге, где производят ударные дроны для атаки по украинским городам. В ролике продемонстрирован процесс сборки и в целом план завода.

Как писал OBOZ.UA, в сети появилось фото, как легкомоторный поршневой самолет Як-52 успешно уничтожил дрон Shahed-136. Такие самолеты применяют для перехвата беспилотников уже не впервые, но о практике рассказывают мало.

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