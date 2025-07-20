Роспропаганда показала видео с завода в Алабуге, где делают 'Шахеды'

Российские пропагандисты показали видео с завода в Алабуге, где производят дроны-камикадзе для террора украинских городов. Россияне продемонстрировали процесс сборки и в целом план завода.

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В сети обратили внимание, что к производству БПЛА россияне привлекли много студентов, которых заманили на завод якобы "для обучения". Пропагандистский ролик был опубликован в Telegram.

После публикации пропагандистского материала военные аналитики констатировали, что такие предприятия на территории РФ являются законными военными целями. Кроме того, в сети подчеркнули, что такие масштабы производства оружия в РФ лишь в очередной раз подтверждают, что Украине нужно дальнобойное оружие.

Военный обозреватель Игаль Левин отметил, что беспилотники типа Shahed используются россиянами в качестве оружия террора. Поэтому этот завод в Алабуге является абсолютно легитимной военной целью. Также он подчеркнул, что закомплексованные россияне специально хвастаются масштабами производства и пытаются таким образом запугать весь цивилизованный мир.

"Террорист – это не только тот, кто, собственно, наносит удар: подстрекатель и тот, кто готовит террориста, его оружие – также террористы. Более того, удары по подстрекателям и организаторам желательнее, чем удары по рядовым террористам", – написал военный обозреватель.

Напомним, недавно в сети появилось фото, как легкомоторный поршневой самолет Як-52 успешно уничтожил дрон-камикадзе Shahed-136. Такие самолеты применяются для перехвата БПЛА уже не в первый раз, но такая практика не сильно афишируется.

Как сообщал OBOZ.UA, Кремль возобновляет несколько давних информационных нарративов, включая ядерные угрозы, в попытке отдалить США от Украины и альянса НАТО. Он хочет разжечь недовольство между Штатами и их европейскими союзниками с целью ослабить обороноспособность Киева.

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