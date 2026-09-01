Боится, что его убьют: Путин вновь увеличил численность своей охраны

Российский диктатор Владимир Путин подписал указ об очередном расширении центрального аппарата Федеральной службы охраны России. С начала полномасштабного вторжения в Украину это уже четвертое увеличение штата ведомства.

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Согласно документу, предельную численность сотрудников центрального аппарата ФСО увеличили с 785 до 812 человек. Об этом пишет The Moscow Times со ссылкой на соответствующий указ.

Усиленные меры

Федеральная служба охраны отвечает за безопасность первых лиц российского государства, в частности президента, премьер-министра, спикеров палат парламента, председателей судов высшей юрисдикции и генерального прокурора.

В структуру ФСО входит подразделение личной охраны Владимира Путина. Оно сопровождает президента во время поездок, охраняет его резиденции и другие объекты. Также служба занимается специальной связью и мониторингом общественного мнения.

По данным "Важных историй", после начала войны роль ФСО значительно возросла. Издание отмечало, что благодаря постоянному доступу к Путину и информации о высокопоставленных чиновниках служба превратилась в самостоятельный центр влияния.

Изменения в штате

Предыдущее увеличение численности центрального аппарата ФСО Путин утвердил 1 января 2025 года — тогда штат вырос до 785 человек. До этого, 1 января 2024 года, численность увеличили до 775 сотрудников.

В конце 2022 года штат центрального аппарата ФСО вырос с 725 до 760 человек. До начала полномасштабной войны центральный аппарат службы почти 13 лет не расширяли.

Об усилении охраны Путина также писала Financial Times. По информации издания, в последние месяцы вокруг российского президента усилили меры безопасности из-за опасений, что он может стать объектом покушения, в частности с применением беспилотников, или во время попытки государственного переворота.

Опасения, по словам собеседников FT, усилились после захвата американскими военными президента Венесуэлы Николаса Мадуро. После этого Путин сократил количество своих поездок, а проверки людей, которые с ним встречаются, стали более жесткими.

Во время официального визита в Казахстан в конце мая президентский кортеж сопровождали бронированный автомобиль с пулеметной установкой на крыше, машина с системой радиоэлектронной борьбы и вертолёт.

По данным Financial Times, Путин и его семья почти перестали появляться в резиденциях в Москве и на Валдае. Вместо этого они могли неделями находиться в бункерах, в частности в Краснодарском крае.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что президент России Путин опасается, что завершение войны против Украины без достижения своих минимальных целей может поставить под угрозу его власть и даже жизнь. Он якобы в свое время сказал приближенным: "Они меня повесят", если Россия не сможет добиться захвата всего украинского Донбасса.

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