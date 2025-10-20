На минулому тижні я написав, що російська паливна галузь – на колінах, а путін підняв білий прапор. Нещодавні події не тільки це підтвердили, але й показали ще гіршу динаміку для рф, оскільки російський диктатор гучно "всрався". Правда, не всі це помітили і зрозуміли. Чомусь наші ЗМІ сконцентрувались на тому, "що Україні не дали томагавки".

Дуже швидко розгортались події на економічному фронті. Індія відмовилась від російської нафти. Скоріш за все, повної відмови не буде, але значну частину нафти з рф замінить нафта з Венесуели. І хоча про це не заявляла індійська сторона, але лунали офіційні заяви з Білого Дому. США перед Індією поставили прості умови: або російська нафта зі знижкою + мита на всі товари з Індії, або нафта з інших джерел і завершення торгової війни. Зрозуміло, що індійці зробили більш вигідний для них вибір. Ринкові дані показують, що індійці готуються до заміни постачальників: на початку жовтня збільшились поставки нафти з рф до Індії, вочевидь для формування запасів, які мають бути, щоб пережити паузу при змінах в логістиці.

Поки частина аналітиків слідкували за подіями в Індії, 16.10.25 уряд Японії повідомив, що готовий розглянути пропозицію міністра фінансів США Скотта Бессента відмовитися від імпорту російських енергоресурсів. Думаю, що Японці погодяться з пропозицією США, особливо з врахуванням досвіду торгових переговорів індійців. Дешевий російський скраплений газ (9% в імпорту в Японію) разом з підвищеним торговим митом від США – гірший за не такий дешевий американський скраплений газ, але без американських додаткових мит.

Епізоди покращення співпраці з США з Туреччиною і ще кількома країнами я просто пропущу, щоб не роздувати обсяги тексту. Але щоб життя росіянами маслом не здавалось, адміністрація Білого Дому пригрозила Китаю новими митами. На цих погрозах прогнозовано впала ціна на нафту на світових ринках, а разом з нею – і ціна на російський сорт Urals. США просто вичавлювали рф з її традиційних ринків, на доходи від яких звикли покладатись росіяни. Обійти такий "комплекс ринкових заходів" просто неможливо, ані через тіньові танкери, ані через цифрові юані. А головне – рф дуже не скоро повернеться на ринки, з яких її вичавили, бо місце вже зайнято.

На фоні повного економічного трешу, який зараз зберігається в рф, та "комплексу ринкових заходів" від США томагавки можна вважати просто "смачною" заправкою для Трампівського салату, яким нагодували путіна. І от путін, який ще тиждень тому марив печенігами та половцями, почав дзвонити Трампу, щоб запобігти тому, що може статись на фоні сильного погіршення економічних перспектив рф.

Розумію і поділяю розчарування частини нашого суспільства, що нам не дали тамагавки для адекватної відповіді по Москві, але то буде в наступній серії. В цій серії "страшний диктатор" зрозумів, що перетримав паузу в торгівлі, перелякався і зробив крок в бік переговорів. Звісно, завжди є варіант, коли росіяни американцям знову почнуть розповідати про половців, рюріків та інші казки, щоб потягнути час. Але затягування економічного зашморгу з боку США та про-українські настрої в ЄС явно не є позитивним фактором для росіян.

З іншого боку, а що буде, коли бойові дії зупиняться по ЛБС? Європа вже не повернеться до споживання російських енергоносіїв, Індія вже зібралась переходити на іншу нафту, Японія розмірковує над заміною російського скрапленого газу. Свою армію путін також не розпустить, а підприємства ВПК на виробництво посуду та білизни не переорієнтує.

Тому найближчим часом очікуємо купи чергових капостей від східних сусідів: обстріли, провокації, інформаційні вкиди, плівки Міндіча (це ж вже було ))) тільки були плівки Мельниченко), розконсервація старої агентури і т.д.