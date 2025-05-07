Базируются МиГ-29 и Су-27: в РФ нанесли удар по военному аэродрому Кубинка. Видео

Ночью, 7 мая, в России беспилотники атаковали военный аэродром Кубинка Московской области. Известно, что там базируются самолеты МиГ-29 и Су-27.

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Об этом сообщает Telegram-канал Exilenova+. Там обнародовали кадры, где видны яркие вспышки и слышны взрывы.

"Сегодня ночью был нанесен удар по военному аэродрому Кубинка, который расположен в Московской области. На этом аэродроме базируются истребители МиГ-29 и Су-27", – говорится в сообщении.

Атаку по аэродрому Кубинки подтвердил и руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

"Также были поражены два аэродрома врага. Аэродром "Шайковка" в Калужской области, где базируются Ту-22м3, хранятся ракеты, в частности Х-22. Авиабаза "Кубинка" в Московской области, где базируются Су-27, МиГ-29", – написал он.

Коваленко также отметил, что в РФ этой ночью атакованы важные предприятия ВПК, в то же время страна-агрессор нанесла удары по мирным украинским городам и убила людей.

Позже в России СМИ пожаловались, что Украина ударила по аэродрому в Подмосковье, где базировались самолеты и личный состав, которые должны участвовать в параде 9 мая.

Что известно об атакованном аэродроме РФ

Кубинка – военный аэродром в Московской области, расположенный в 5 километрах к северо-западу от города Кубинка.

На аэродроме дислоцированы – 237-й гвардейский Проскуровский Краснознаменный орденов Кутузова и Александра Невского центр показа авиационной техники (ЦПАТ) имени И.И. н. Кожедуба (самолеты Су-27, МиГ-29, Ан-30). В состав 237-го ЦПАТ входят пилотажные группы "Стрижи" и "Русские Витязи".

Напомним, в российском Саранске в результате атаки беспилотников загорелся завод "Оптиковолоконные системы". Это первый и единственный в России завод, производящий оптоволоконные кабели для управления БПЛА на фронте. Чтобы уберечься от новых ударов БПЛА, в более чем 30 городах РФ отключен мобильный интернет.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 6 мая во время отражения атаки БПЛА российские войска попали ракетой в многоэтажный жилой дом в Московской области. Фрагмент ракеты зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С" застрял в балконе.

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