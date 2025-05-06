В Подмосковье ракета российского ПВО застряла в жилом доме. Фото с места

В ночь на 6 мая во время отражения атаки БПЛА российские войска попали ракетой в многоэтажный жилой дом в Московской области. Фрагмент ракеты зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С" застрял в балконе.

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После попадания в обшивку балкона ракета не сдетонировала. Об этом пишут российские Telegram-каналы.

Очевидцы рассказали, что российская ракета застряла в одном из многоэтажных домов города Подольск. По предварительным данным, речь идет о разгонном блоке ЗРПК "Панцирь-С".

Примечательно, что никаких официальных данных об инциденте от местных чиновников и министерства обороны РФ не поступало. В то же время утром в МЧС Московской области сообщили, что в Подольске "никакие спасательные подразделения не привлекаются". В ведомстве отказалась предоставлять российским журналистам подробную информацию и предложили задавать все вопросы в минобороны РФ.

Местные жители увидели ракету в доме уже утром. Однако в аптеке, которая расположена в поврежденном доме, заявили, что эвакуировались еще ночью. Также стало известно, что ночью в Подольске во время атаки БЛПА прогремело два мощных взрыва. Однако фрагмент зенитной ракеты на балконе местные заметили около 10:00 утра. Разгонный блок ЗРПК застрял в балконе дома по ул. Ленинградская, 13/20.

Спустя более трех часов после выявления ракеты в доме в мэрии Подольска заявили, что снаряд в стене одного из жилых домов на улице Ленинградской не представляет опасности. Также чиновники пообещали, что ракету "в ближайшее время извлекут специалисты".

Напомним, в ночь на 6 мая ряд регионов РФ атаковали БПЛА. Часть из них летела на Москву, власти которой отчитались, что якобы сбили до 20 беспилотников. Мэр российской столицы Сергей Собянин заявил, что в нескольких местах произошло "падение обломков".

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 5 мая в России пожаловались на атаку беспилотников в столичном регионе и нескольких других областях. Московские власти похвастались тем, что дроны и обломки не долетели до Москвы, тогда как в Калужской области заявили якобы о жертвах.

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