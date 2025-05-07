В Саранске в РФ загорелся завод оптоволоконных систем: из-за атаки БпЛА интернета нет в 30 городах

В российском Саранске в результате атаки беспилотников загорелся завод "Оптиковолоконные системы". Чтобы уберечься от новых ударов БПЛА, в более чем 30 городах РФ отключен мобильный интернет.

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Об этом сообщают российские Telegram-каналы. Также известно об атаке по Туле, где расположен завод по производству реактивных систем залпового огня.

"Пожар на оптиковолоконном заводе в Саранске, РФ после атаки украинских беспилотников. Ранее Украина уже атаковала это предприятие, которое является единственным российским производителем оптоволоконных кабелей. Также в российских СМИ есть информация об атаке по Туле, вероятно, по заводу, который занимался производством реактивных систем залпового огня", – говорится в сообщении.

В РосСМИ распространяются кадры от очевидцев, где видно пожары в Саранске. Там отметили, что в городе снова горит завод "Оптиковолоконные Системы", а в нескольких км горит еще одно здание.

Стоит отметить, что АО "Оптиковолоконные Системы" – первый и единственный в России завод, производящий оптоволоконные кабели для управления БПЛА на фронте. Такие дроны представляют особую опасность для украинских бойцов, поскольку они не чувствительны к действию средств РЭБ.

Из-за угрозы дроновой атаки жители ряда городов РФ остались без мобильного интернета, сбои фиксируются даже в Москве и Петербурге.

"Сбои наблюдаются в населенных пунктах Ярославской, Тверской, Московской, Нижегородской, Тульской, Ленинградской, Калужской и Курской областей. Почти полностью недоступен мобильный интернет в Саранске и некоторых городах Мордовии, также наблюдаются проблемы в Москве и Петербурге", – говорится в сообщении.

Известно, что в городской администрации Саранска, после атаки беспилотников, сообщили об отмене занятий в детсадах и других учебных заведениях, а также ввели запрет на публикацию фото, видео и информации о последствиях атак.

В своем Telegram-канале руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко сообщил, что в РФ атакованы ключевые предприятия ВПК, а путинские военные снова ударили по гражданской инфраструктуре украинских городов и убили людей.

"В Саранске поражен завод оптоволоконных систем – ключевой элемент российской оборонной промышленности в сфере современной военной связи. Он специализируется на производстве оптоволоконных кабелей и систем связи для армии России, в частности для дронов на оптоволокне. В Туле атаковано АО "Конструкторское бюро приборостроения" – разработке современных систем вооружений, включая противотанковые комплексы, стрелковое оружие и боевые модули", – говорится в сообщении.

Под ударом оказался и "СПЛАВ" – главный российский разработчик реактивных систем залпового огня (РСЗО). Именно на этом предприятии разрабатывались "Грады", "Ураганы" и "Смерчи", активно используемые для обстрелов украинских городов и позиций на фронте.

Напомним, 5 апреля, в результате атаки украинских дронов на Саранск, под удар попал завод "Оптиковолоконные системы". Жители Саранска слышали взрывы и наблюдали сильный пожар в здании завода, атаку признал также губернатор Мордовии.

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