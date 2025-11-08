Авиакатастрофа вертолета Ка-226: в России подтвердили гибель работников оборонного завода. Фото

По меньшей мере четверо сотрудников российского ВПК-предприятия "Кизлярский электромеханический завод" "задвухсотились" в результате крушения вертолета Ка-226 в поселке Ачи-Су (Республика Дагестан, РФ). Всего на борту были семь человек, подтверждена гибель пяти, еще двое госпитализированы.

Геликоптер упал на частный дом и загорелся 7 ноября. Момент аварии попал на видео, которое распространили российские Telegram-каналы.

На ролике видно: Ка-226 неуверенно взлетел, ударился об берег, из-за чего хвост сломался, и потерял управление. Пилот не посадил борт сразу, а почему-то продолжил полет, направившись в сторону зданий.

В конце концов вертолет упал на строящийся гостевой дом в поселке Ачи-Су (в здании на тот момент никого не было). Ка-226 вспыхнул и быстро сгорел дотла.

Кто погиб в крушении вертолета в Дагестане

ОАО "Концерн КЭМЗ", занимающееся производством авиатехники для ВПК, опубликовал список жертв:

– заместитель гендиректора по строительству и транспортному обеспечению "Кизлярского электромеханического завода" Ачало Магомедов;

– главный конструктор по вертолетостроению Сиражутдин Саадуев;

– главный инженер-энергетик Сергей Суслов;

– водитель КЭМЗ Ислам Джабраилов;

– пятым погибшим является бортмеханик вертолета Петр Суров, который на момент ЧП был жив и вместе с двумя другими пострадавшими доставлен в больницу, но впоследствии скончался. Суров не является сотрудником КЭМЗ.

По состоянию на 8 ноября выжившими числятся два человека, в том числе Ахмат Ахматов, сын директора завода Ибрагима Ахматова и исполнительный директор КЭМЗ, а также летчик-испытатель Владимир Андреев. По данным властей Дагестана, воздушным судном управлял Андреев, а Ахматов был на месте второго пилота.

Состояние одного из потерпевших них тяжелое, второго – средней степени тяжести.

Добавим, что "Кизлярский электромеханический завод" является объектом ВПК страны-агрессора и выпускает широкий спектр продукции военного и двойного назначения.

Как ранее писал OBOZ.UA, 27 октября российская оккупационная армия потеряла вертолет Ка-52 "Аллигатор". Экипаж геликоптера погиб.

